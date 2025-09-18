포스코그룹, 올해 신규채용 3000명으로 확대

청년 일자리 창출… 5년간 1만5000명 채용

포스코그룹이 청년 고용 확대를 위해 올해 신규채용 규모를 당초 계획보다 늘려 3000명 수준으로 확대한다.

포스코그룹은 올해 채용 규모를 애초 2600명 수준에서 400명 늘린 3천명으로 확대해 청년 일자리 창출에 나서겠다고 18일 밝혔다. 그룹은 또 2026년 이후에도 안전, 인공지능(AI), 연구개발(R&D) 분야 채용을 확대해 연간 신규채용 규모를 올해와 비슷한 수준으로 유지하고, 향후 5년간 1만5000개의 양질의 일자리를 창출한다는 계획이다.

서울 포스코센터 전경. 포스코홀딩스 제공 AD 원본보기 아이콘

포스코그룹은 그동안 포스코, 포스코인터내셔널을 중심으로 공채를 진행했으나, 내년부터는 참여 계열사를 확대해 보다 많은 청년들이 공정하게 지원할 수 있는 기회를 제공할 방침이다. 앞서 그룹은 2019년부터 민·관 협력으로 운영해온 '청년 AI·빅데이터 아카데미'를 통해 6년간 1400여명에게 관련 역량을 지원했으며, 이 가운데 800여명이 취업에 성공했다. 그룹은 앞으로도 아카데미와 인턴제도 확대 등 다양한 프로그램을 통해 청년들에게 실무 중심의 취업 교육을 지원할 계획이다.

포스코그룹 관계자는 "청년이 희망을 가질 수 있는 일자리를 안정적으로 제공하는 것은 기업의 중요한 사회적 책임"이라며 "공정한 채용과 미래 인재 양성을 통해 국가와 지역사회 발전에 이바지하겠다"고 말했다.





조성필 기자 gatozz@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>