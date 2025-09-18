본문 바로가기
Dim영역
전국
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

호남

완주군, 내달부터 '미래인재 피지컬 AI 교육'

호남취재본부 김우관기자

입력2025.09.18 11:42

시계아이콘00분 35초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

참가 학생 모집…23일까지 접수

전북 완주군이 내달부터 11월까지 '완주군 미래인재 피지컬 AI 교육'을 운영하며, 참가 학생을 모집한다.

완주군 청사 전경. 완주군 제공

완주군 청사 전경. 완주군 제공

AD
원본보기 아이콘

2025 교육발전특구사업의 일환인 미래인재 피지컬 AI 교육은 인공지능(AI)과 코딩을 활용한 창의체험 교육을 통해 초등학생들의 미래 역량을 강화하고자 마련됐다.


이번 프로그램은 AI 자율주행 자동차(알티노)를 활용해 초등학생들이 인공지능 시스템의 원리와 센서 제어 코딩을 직접 배우고 실습할 수 있도록 구성됐다.

이번 교육은 매주 토요일 오전 9시~12시 30분까지 진행되며, 삼례읍·이서면·고산면·구이면 등 완주군 인재육성재단이 운영하는 완주학당 지정 장소에서 열린다.


참가 대상은 완주군에 거주하는 초등학생으로, 반별 10~15명 내외로 운영된다. 수업은 총 4차시로 진행되며, ▲AI 자율주행 자동차 시스템 이해 및 후륜 모터 제어 ▲조향·소리 센서 코딩 ▲조도·거리 센서 코딩 및 후진 주차 실습 ▲종합 자율주행 코딩 실습 등 단계별 체험학습으로 이뤄진다.


신청은 오는 23일까지 신청 서류는 지원사업 신청서와 주민등록등본이며, 이메일, 팩스, 인재육성재단 방문해 제출할 수 있다.

유희태 군수는 "완주군이 피지컬 AI 실증도시로 도약하는 데 함께하고자 이번 프로그램을 마련했다"며 "아이들이 AI와 코딩 기술을 쉽고 재미있게 배우며 미래 사회의 핵심 역량을 키울 수 있는 기회가 될 것이다"고 말했다.





호남취재본부 김우관 기자 woogwank@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"고졸 초봉 5600만원, 대학 학비도 드려요"…인력난에 파격조건 내건 日 기업들 "고졸 초봉 5600만원, 대학 학비도 드려요"…인력... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

강동원·송가인·김완선까지…1인 기획사 미등록 파문 확산

고민정, 오세훈 한강버스에 "2시간이면 제주 다녀오겠다"

4만원 받다가 갑자기 '64만원' 껑충…APEC 상술에 시장도 화들짝

'유튜브 재개' 강선우, 구독자 10만 돌파…'실버버튼' 영상 공개

박물관에 있던 3000년된 파라오 금팔찌 사라져…이집트 발칵

국악에 빠진 과자회사 회장님…윤영달의 '예술 경영론'

한강버스 정식 운항 시작…오세훈 "다른 교통수단엔 없는 '힐링'"

새로운 이슈 보기