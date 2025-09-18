바스프, 전기차 전용 '저전도 냉각수' 출시…중국 시장 대응

중국 새 안전기준 충족…화재 위험 줄여

상하이 푸둥 공장서 생산…中 공급 확대

글로벌 화학기업 바스프(BASF)가 전기차 배터리 시스템의 안전성을 높이기 위한 저전도 냉각수 신제품을 선보였다.

바스프는 오는 10월부터 시행되는 중국 새 산업 표준을 충족하는 저전도 냉각수 '글리산틴 일렉트리파이드'를 출시했다고 18일 밝혔다. 이 냉각수는 고전압 부품과 접촉했을 때 전류가 과도하게 흐르는 것을 막아 수소 발생을 줄인다. 배터리 과열이나 화재 위험을 낮추고 장기간 안정성을 확보할 수 있다는 설명이다. 중국 교통운수부 산하 기관 등 외부 시험기관 인증도 마쳤다.

바스프는 오는 10월부터 시행되는 중국 새 산업 표준을 충족하는 저전도 냉각수 '글리산틴 일렉트리파이드'(사진)를 출시했다고 18일 밝혔다. 바스프 AD 원본보기 아이콘

생산은 중국 상하이 푸둥 공장에서 이뤄진다. 바스프는 현지 수요 대응과 연구개발(R&D) 네트워크 활용을 통해 중국 시장을 중심으로 공급을 확대할 계획이다.

마티아스 랑 바스프 아태지역 연료·윤활유 솔루션 사업부 부사장은 "강화된 국가 표준에 맞는 냉각수를 업계와 협력해 개발했다"며 "중국에서 먼저 출시하지만 향후 글로벌 시장 확대도 검토하고 있다"고 말했다.





오지은 기자 joy@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>