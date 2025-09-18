본문 바로가기
생산성본부 국가공인 자격, 직무능력은행과 연계…취업·승진 활용

김철현기자

입력2025.09.18 09:11

시계아이콘00분 37초 소요
2026년 상반기부터 직무능력계좌에 연동 가능

한국생산성본부(KPC)는 운영 중인 국가공인 자격이 고용노동부와 한국산업인력공단의 직무능력은행과 공식 연계된다고 18일 밝혔다. 이번 연계를 통해 자격 취득자는 자신의 직무 역량을 더욱 체계적으로 관리하고 취업, 승진, 경력 개발 등 다양한 분야에서 활용할 수 있을 전망이다.

원본보기 아이콘

KPC는 오랜 기간 산업 현장과 직무 기반 교육을 연계하며 ITQ(정보기술자격), GTQ(그래픽기술자격), ERP정보관리사, IEQ(인터넷윤리자격), SMAT(서비스경영자격) 등 다수의 국가 공인 자격을 운영해 왔다. 이 자격들은 디지털 리터러시, 업무 소프트웨어 활용, 조직 관리 능력 등 현업에 바로 적용 가능한 실질적인 직무능력을 검증해 사회 각계에서 활용하고 있다.


한국산업인력공단의 직무능력은행은 자격, 교육, 훈련, 경력 등 다양한 능력 정보를 통합 관리하는 역량 관리 시스템이다. 이번 연계를 통해 KPC 자격 취득자는 자신의 자격 정보를 직무능력은행 계좌에 연동할 수 있게 되며 직무능력인정서 발급, 맞춤형 역량 진단 등 다양한 서비스를 받게 된다. 이번 연계는 2026년 상반기부터 적용될 예정이다.

KPC 관계자는 "KPC 국가공인 자격은 현장 직무에 꼭 필요한 역량을 기준으로 설계된 자격이며, 이번 연계는 이를 디지털로 증명하고 활용할 수 있는 기반을 마련한 것"이라며, "앞으로도 자격 정보의 신뢰성과 사회적 가치를 높이기 위한 시스템 연계를 지속적으로 확대해 나가겠다"고 말했다.





김철현 기자 kch@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

