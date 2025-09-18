파월 "노동시장 둔화 뚜렷" 금리인하 재개했지만…연내 추가 인하 1회냐, 2회냐

Fed, 기준금리 연 4.0~4.25%로 인하

파월 "노동시장 매우 견조하다고 보기 어려워"

"위험 관리 차원 인하" 강조…위원 간 견해차 커

연내 추가 인하 횟수 불투명

제롬 파월 미국 연방준비제도(Fed) 의장이 18일(현지시간) "노동시장이 정말로 냉각되고 있다"고 밝혔다. 관세발(發) 인플레이션 영향이 당초 예상보다 제한적이라고 평가하며, 이번 금리 인하의 배경이 고용 둔화임을 분명히 한 것이다. Fed도 연내 2회의 추가 금리 인하를 예상했다.

다만 파월 의장은 이번 인하가 "위험 관리 차원"의 결정이라는 점과 '빅컷(0.5%포인트 금리 인하)'에 대한 폭넓은 지지가 없었다는 점을 언급했다. 특히 연내 추가 인하 횟수를 놓고 위원들간 의견이 팽팽히 갈리면서, Fed가 연속적인 금리 인하를 단행하며 본격적인 통화완화 사이클로 진입할지는 여전히 불투명하다는 평가가 나온다.

파월 의장은 이날 연방공개시장위원회(FOMC) 정례회의 직후 열린 기자회견에서 "노동 수요가 약화됐고 최근 일자리 창출 속도가 실업률을 일정하게 유지하는 데 필요한 수준에 미치지 못하는 것으로 보인다"며 "노동시장이 더 이상 매우 견조하다고 보기는 어렵다"고 말했다.

그는 "실업률은 낮은 수준을 유지하지만 소폭 상승했고 일자리 증가는 둔화됐다"며 "고용에 대한 하방 위험이 커졌다"고 진단했다. 이어 노동 공급과 수요가 모두 빠르게 둔화되고 있다고 덧붙였다.

파월 의장은 노동시장 냉각이 이번 결정에 큰 영향을 미쳤다고 설명했다. 그는 "고용-성장률 둔화로 인플레이션 위험이 예상보다 작아졌다"며 "지금은 고용 하방 위험이 더 커졌다"고 강조했다.

관세발 물가 상승은 예상보다 제한적이라고 평가했다. 그는 "인플레이션은 상승했고 여전히 다소 높은 수준"이라면서도, 관세 부담을 주로 수입업체가 흡수했고 소비자 가격으로의 전가는 제한적이었다고 진단했다. 또 "소비자에게 전가된 영향은 매우 작았고 우리가 생각했던 것보다 (전가 속도는) 느리고 (전가 폭도) 작았다"고 설명했다. 다만 기업의 전가 속도가 빨라질 경우 향후 물가 상승으로 이어질 가능성은 남아 있다고 덧붙였다.

다만 파월 의장은 이번 금리 인하에 대해 "어떤 면에서는 위험 관리 차원의 인하라고 생각할 수 있다"고 언급해 선제적이고 보험적 성격의 조치라고 설명했다. 이어 "지금 위험 없는 길은 없으며, 무엇을 해야 할지 분명하지도 않다"고 말했다. 따라서 Fed가 연속적인 금리 인하에 나설 것이라 단정하기는 어렵다는 분석이다. 파월 의장은 또 "50bp(1bp=0.01%포인트) 인하에 대한 폭넓은 지지가 없었다"고 덧붙였다.

Fed는 이날 연방기금금리를 연 4.0~4.25%로 0.25%포인트 인하하기로 결정했다고 밝혔다. 이는 지난해 12월 금리를 내린 뒤 동결 기조를 유지하다 9개월 만에 단행한 인하다. 최근 고용지표가 뚜렷하게 둔화 조짐을 보이면서 인하 배경이 마련됐다. Fed는 정책결정문을 통해 경제 활동이 완화됐다고 표현하며 "일자리 증가가 둔화됐다"는 문구를 새로 추가했다.

이번 0.25%포인트 인하 결정에는 투표권을 가진 12명의 FOMC 위원 가운데 11명이 찬성했다. 새로 합류한 '트럼프 경제 책사' 스티븐 마이런 이사만 0.5%포인트 인하를 주장하며 반대표를 던졌다. 지난 7월 회의에서 금리 동결에 반대했던 미셸 보먼 부의장과 크리스토퍼 월러 이사는 이번에는 다수 의견에 동의했다.

금리 전망과 관련해 Fed는 올해 두 차례의 추가 인하 가능성을 시사했다. 남은 10월과 12월 회의에서 각각 0.25%포인트씩 인하가 이뤄질 수 있다는 것이다. 이는 6월 점도표에서 제시했던 연내 두 차례 인하 전망보다 한 차례 많은 수준이다.

다만 위원 간 견해 차이는 컸다. 19명 중 9명은 올해 남은 회의에서 1회 추가 인하를, 10명은 2회 추가 인하를 지지했다. 이번 회의에서 인하가 불필요하다고 본 위원도 1명 있었다. 이에 따라 연내 남은 두 차례 회의에서 금리 경로를 둘러싼 치열한 논의가 예상된다. 연내 총 1.25%포인트 추가 인하를 주장한 위원도 있었는데, 마이런 이사로 추정된다.

점도표에 따르면 2026년과 2027년에도 각각 0.25%포인트씩 1회 인하가 예상된다.

Fed는 이번에 함께 발표한 경제전망요약(SEP)에서 올해 국내총생산(GDP) 성장률 예상치를 기존 1.4%에서 1.6%로 상향 조정했다. 실업률은 연말 기준 4.5%, 물가상승률은 근원 개인소비지출(PCE) 물가 기준 3.1%로 종전 전망을 유지했다.





뉴욕=권해영 특파원 roguehy@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>