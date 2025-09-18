문체부 연말까지 대중문화기획사 일제 등록 계도기간 운영

최근 미등록 기획사 잇따라 확인돼

계도기간후 미등록 기획사 엄중처벌

문화체육관광부는 올해 12월31일까지 대중문화예술기획업자의 '일제 등록 계도기간'을 운영한다고 18일 밝혔다.

최근 언론 보도를 통해 일부 대중문화예술기획업자가 '대중문화예술산업발전법'상 등록 의무를 이행하지 않은 사실이 확인된 데 따른 조치다. 문체부는 업계 전반의 법 준수 환경을 조성하고 건전한 산업 질서를 확립하기 위해 계도 기간을 운영한다고 밝혔다.

최근 일부 기획사에서 확인된 미등록 상태 영업은 대중문화예술산업발전법 제26조에서 정한 등록 의무를 위반한 것이다. 기획사의 미등록 이유는 법령 인지 부족 등 단순 행정 착오 또는 법률 제정(2014년 7월29일) 이전에 설립된 기획사의 미등록 상태가 지속된 것으로 파악됐다.

문체부는 계도기간 동안 한국콘텐츠진흥원과 함께 상담 창구를 운영해 미등록 기획사를 대상으로 등록 절차와 요건을 안내하고 자발적 등록을 독려할 계획이다.

대중문화예술산업발전법에 따르면 대중문화예술기획업자는 반드시 사업장 소재지 관할 행정기관을 통해 문체부 장관에게 등록해야 하며(제26조·제38조), 이를 위반해 영업할 경우 2년 이하의 징역 또는 2000만원 이하의 벌금에 처해질 수 있다(제40조).

문체부는 계도기간 이후에도 등록을 완료하지 않은 사업자에 대해서는 법령에 따른 행정조사 및 수사 의뢰 등, 엄정한 조치를 취할 방침이다.

문체부 정책 담당자는 "이번 계도기간은 업계 스스로 법적 의무를 점검하고 등록을 마칠 수 있는 자율 정비의 기회"라며 "문체부는 투명하고 합법적인 기획·매니지먼트 환경을 만들어 대중문화예술인을 보호하고 대중문화 산업의 신뢰도를 높일 계획"이라고 밝혔다.





