트럼프 "반도체·의약품 관세, 자동차보다 높을 수도" [3분 브리프]

①트럼프 대통령, 반도체·의약품에 높은 관세 부과 가능성 시사

②"대체투자, AI 비중이 높아질 수밖에 없다"

③외국인 6조원 넘게 순매수…코스피 사상 최고치 행진

○미 뉴욕증시 3대지수 혼조세 마감…파월 발언이 발목

○美 Fed, 기준금리 연 4.0~4.25%로 인하

○파월 "위험 관리 차원 인하" 강조

■ 산 넘어 산……트럼프 "반도체··의약품, 車보다 더 높은 관세 부과할 수도" ○트럼프 대통령 "반도체·의약품, 車 보다 더 높은 관세 부과할 수 있어"

○관세 소송에 "대법원 훌륭하고 공정"

○"틱톡 사업권 인수할 매우 큰 기업들 있다"

■ [2025 대체투자포럼]"대체투자 AI 인프라·소부장에도 관심 가져야" ○제3회 아시아경제 대체투자포럼

○글로벌 투자 절반이 AI에 쏠려

○AI 밸류체인 확산에 대비해야

■ 외국인이 이끄는 전인미답의 길 가는 코스피 ○코스피 연일 사상 최고가 행진

○외국인 이달 코스피서 6조원 넘게 순매수

○아직 추가 순매수 여력 있어

○계약서 검토, 법적 리스크 줄이는 첫걸음

○과한 책임 피하려면 '고의·중과실' 명시해야

○'특별상환권' 등 불법 조항은 삭제 필요

■ 게임머니 돈으로 바꿔 스포츠 베팅하면 도박 ○불법 게임 머니로 스포츠 베팅, 대법 "도박"

○1심은 벌금형·2심은 '사행 행위' 무죄 엇갈려

○대법 "우연에 의해 득실 결정되는 행위로 도박 해당"

■ 정몽원 HL 회장 주주 대표소송 당해 ○1830억 원 자녀 회사 지원 의혹

○주주 "이해충돌·충실의무 위반" 소송

○이사회, 경영판단 원칙 주장

■ "누가 위험한 채석 지시했나" 삼표 채석장 붕괴 사고 재판 ○삼표산업 채석장 붕괴 사고 재판

○'석분토 하부 채석' 작업 결정자 놓고 공방

○중대재해처벌법상 경영책임자 규명이 핵심

○국내

명인제약 코스피 청약, 확정 공모가 5만8000원

○해외

03:00 미국 금리결정

03:00 미국 연방공개시장위원회 경제전망

03:00 미국 연방공개시장위원회 성명서

03:00 미국 FOMC 기자회견

17:00 독일 연방은행 마우더러의 연설

17:00 독일 부흐 독일 연방은행 부총재의 연설

17:00 유럽 ECB의 De Guindos 연설

21:30 미국 신규 실업수당청구건수

21:20 미국 필라델피아 연은 제조업활동지수 (9월)

23:00 미국 선행지수 (MoM) (8월)

23:00 독일 Buba 총재 Nagel의 연설

◇점심&퇴근길 날씨 ○최저기온 20℃( ▼ 3 ℃) ｜최고기온 : 26℃( ▼ 2 ℃)

○강수확률 오전 20%｜오후 30%

○미세먼지 오전 좋음｜오후 좋음

