트럼프 "반도체·의약품 관세, 자동차보다 높을 수도" [3분 브리프]

[한 눈에 읽기]
①트럼프 대통령, 반도체·의약품에 높은 관세 부과 가능성 시사
②"대체투자, AI 비중이 높아질 수밖에 없다"
③외국인 6조원 넘게 순매수…코스피 사상 최고치 행진
MARKET INDEX
○미 뉴욕증시 3대지수 혼조세 마감…파월 발언이 발목
○美 Fed, 기준금리 연 4.0~4.25%로 인하
○파월 "위험 관리 차원 인하" 강조
TOP 3 NEWS
■ 산 넘어 산……트럼프 "반도체··의약품, 車보다 더 높은 관세 부과할 수도"
○관세 소송에 "대법원 훌륭하고 공정"
○"틱톡 사업권 인수할 매우 큰 기업들 있다"
■ [2025 대체투자포럼]"대체투자 AI 인프라·소부장에도 관심 가져야"
○글로벌 투자 절반이 AI에 쏠려
○AI 밸류체인 확산에 대비해야
■ 외국인이 이끄는 전인미답의 길 가는 코스피
○외국인 이달 코스피서 6조원 넘게 순매수
○아직 추가 순매수 여력 있어
그래픽 뉴스 : 창업자 지키는 투자 계약서 작성법[벤처, 소송 주의보]
○계약서 검토, 법적 리스크 줄이는 첫걸음
○과한 책임 피하려면 '고의·중과실' 명시해야
○'특별상환권' 등 불법 조항은 삭제 필요
돈이 되는 法
■ 게임머니 돈으로 바꿔 스포츠 베팅하면 도박
○1심은 벌금형·2심은 '사행 행위' 무죄 엇갈려
○대법 "우연에 의해 득실 결정되는 행위로 도박 해당"
☞기사보기: https://www.asiae.co.kr/article/lawtimes/2025091715160540923
■ 정몽원 HL 회장 주주 대표소송 당해
○주주 "이해충돌·충실의무 위반" 소송
○이사회, 경영판단 원칙 주장
☞기사보기: https://www.asiae.co.kr/article/lawtimes/2025091715171251813
■ "누가 위험한 채석 지시했나" 삼표 채석장 붕괴 사고 재판
○'석분토 하부 채석' 작업 결정자 놓고 공방
○중대재해처벌법상 경영책임자 규명이 핵심
☞기사보기: https://www.asiae.co.kr/article/lawtimes/2025091715185258798
※ 아시아경제와 법률신문의 콘텐츠 제휴 코너인 '돈이 되는 法'은 매주 화·목요일자에 실립니다.
오늘 핵심 일정
○국내
명인제약 코스피 청약, 확정 공모가 5만8000원
○해외
03:00 미국 금리결정
03:00 미국 연방공개시장위원회 경제전망
03:00 미국 연방공개시장위원회 성명서
03:00 미국 FOMC 기자회견
17:00 독일 연방은행 마우더러의 연설
17:00 독일 부흐 독일 연방은행 부총재의 연설
17:00 유럽 ECB의 De Guindos 연설
21:30 미국 신규 실업수당청구건수
21:20 미국 필라델피아 연은 제조업활동지수 (9월)
23:00 미국 선행지수 (MoM) (8월)
23:00 독일 Buba 총재 Nagel의 연설
◇점심&퇴근길 날씨
○강수확률 오전 20%｜오후 30%
○미세먼지 오전 좋음｜오후 좋음
3분이면 OK, 꼭 필요한 시간-가성비 경제뉴스. 매일 8시 발행.
꼭 봐야할 주요뉴스"고졸 초봉 5600만원, 대학 학비도 드려요"…인력... 마스크영역
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>