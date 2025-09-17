전통시장 금융동행 아세요?… BNK부산은행, 장금이 溫&溫 협약

보이스피싱 보험·대출 우대, 맞춤형 금융서비스

BNK부산은행(은행장 방성빈)이 17일 본점에서 금융감독원 부산울산지원, 부평깡통시장 상인회와 함께 '장금이 溫(온) 앤 溫(온) 결연' 업무협약을 맺었다.

협약식에 이호진 금융감독원 부산울산지원장, 부산은행 문정원 금융소비자보호 총괄책임자(CCO)와 박이현 시장 상인회장 등이 참석했다.

'장금이 결연 프로젝트'는 전통시장의 '장'(場)과 금융기관의 '금'(金)을 합쳐 만든 이름으로 전통시장 상인의 금융환경 개선을 위해 2023년부터 추진해 왔다. 올해도 금융사기 예방과 맞춤형 금융지원이 지속적으로 이어진다는 의미를 담아 '장금이 온(溫, On) 앤 온(溫, On)'으로 시행된다.

이번 협약에 따라 부산은행은 부평깡통시장을 대상으로 ▲금융사기 예방 긴급 연락망(Hot-Line) 구축 ▲보이스피싱 피해보상보험 무료가입 지원 ▲소상공인 전용 특판 적금 ▲사업자 대출 특별우대 등 맞춤형 금융서비스를 제공할 예정이다.

부산은행 문정원 금융소비자보호 총괄책임자(CCO)는 "금융사기가 날로 지능화되고 피해 규모도 커지고 있다"며 "은행의 금융 전문성과 시장의 지역 네트워크를 결합해 예방과 대응을 한층 강화해 나가겠다"고 힘줬다.

BNK부산은행이17일 금융감독원 부산울산지원, 부평깡통시장 상인회와 함께 '장금이 溫(온) 앤 溫(온) 결연' 업무협약을 체결하고 있다.(사진 오른쪽부터 BNK부산은행 문정원 금융소비자보호 총괄책임자, 금융감독원 부산울산지원 이호진 지원장, 부평깡통시장 박이현 상인회회장)





영남취재본부 김용우 기자 kimpro7777@asiae.co.kr



