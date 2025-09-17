양주시립장욱진미술관, '댕댕이와 함께 미술관 산책' 개최

경기 양주시립장욱진미술관(시장 강수현)은 오는 10월 18일 반려견과 함께하는 특별 프로그램 '댕댕이와 함께 미술관 산책'을 개최한다고 17일 밝혔다.

지난해 처음 선보인 이 프로그램은 큰 호응을 얻었으며, 미술관 야외 공간을 반려견에게 개방해 예술과 자연을 동시에 즐길 수 있도록 기획됐다.

올해는 프로그램을 확대해 반려견 놀이터 체험, 보행교정, 도그 요가·마사지, 예술 워크숍, 전문 수의사 토크 콘서트 등 다양한 체험을 제공한다.

특히 미술창작스튜디오 8기 입주작가 안준영과 함께하는 예술 워크숍 '우리 댕댕이, 우리의 행운'과 N동물의료센터 김태민 내과 과장, 최진성 외과 과장이 진행하는 강연 '반려동물 100세 시대'는 올해 새로 마련된 프로그램으로, 반려견과 보호자 모두에게 특별한 경험을 제공할 예정이다.

프로그램 참여를 원하는 관람객은 미술관 홈페이지를 통해 사전 예약하면 무료로 참가할 수 있으며, 미술관 관람료는 별도이다.

양주시립장욱진미술관 관계자는 "작년의 긍정적인 반응을 바탕으로 올해는 더욱 다채로운 프로그램을 준비했다"며 "반려견과 함께 미술관에서 보내는 특별한 하루를 통해 시민들에게 문화예술과 치유의 시간을 선사하고자 한다"고 말했다.

자세한 사항은 미술관 누리집에서 확인하거나, 양주시립장욱진미술관으로 문의하면 된다.





