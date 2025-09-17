日 8월 대미 무역흑자 50%↓…자동차 수출 28%↓

대미 흑자액 2023년 1월 이후 최소



일본의 8월 대미 무역 흑자액이 절반가량 급감했다.

일본 재무성이 17일 발표한 8월 무역통계(속보치)에서 대미 무역 흑자는 지난해 동기 대비 50.5% 감소한 3240억엔으로 집계됐다. 이는 2023년 1월 이후 가장 작은 규모다.

지난달 대미 수출액은 13.8% 줄어든 1조3855억엔으로 5개월 연속 감소세를 보였다. 대미 수입액은 11.6% 증가한 1조615억엔이었다.

전체 무역수지는 2425억엔 적자였다. 무역 적자는 두 달째 이어졌다. 수출액은 0.1%, 수입액은 5.2% 각각 감소했다.

특히 일본의 주력 수출품인 자동차의 대미 수출액이 3076억엔으로 28.4% 감소했다. 수출 대수도 8만6480대로 9.5% 줄었다. 이 외 건설용·광산용 기계의 대미 수출액도 26.1% 감소했고, 반도체 등 제조 장비 대미 수출액도 38.9% 줄었다.

교도통신은 "일본 업체가 관세 인상 영향을 비교적 덜 받는 저렴한 차종의 수출을 늘리는 경향이 이어지고 있다"며 미국의 일본산 자동차 관세가 기존 27.5%에서 15%로 낮아지면서 자동차 수출이 회복할 수 있을지 주목된다고 전했다.





