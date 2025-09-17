산업은행이 어쩌다 동남권투자공사 됐나… 박형준 부산시장, "떡이나 먹고 떨어져라?" 반발

"산업은행이 어쩌다 동남권투자공사로 둔갑했나?"

박형준 부산시장은 17일 산업은행 부산이전 백지화와 투자은행 대신 동남권투자공사 설립을 추진하는 이재명 정부에 대해 "떡이나 하나 먹고 떨어지라는 것이냐"라며 강하게 반발했다.

이재명 정부의 동남권투자공사 추진에 대해 "명백한 대통령 공약 파기"라고 일침을 가한 것이다.

박 시장은 이날 자신의 사회관계망서비스(SNS)에 올린 글에서 "이 정부가 산업은행의 부산 이전을 백지화하고 동남권투자은행도 아닌 투자공사를 설립하기로 한 것은 부산시민의 여망을 팽개치는 처사"라며 "사탕발림으로 지역 발전의 근원적 해결책을 외면한 결정"이라고 비난했다.

또 "산은 부산 이전은 노무현 대통령의 지역 균형 발전을 위한 공공기관 이전 정책에 뿌리를 둔 부산의 염원"이라며 "민주당이 추진하던 정책이었고 민주당 지도부가 정략적인 이유로 외면하지 않았다면 진작에 실현됐을 정책"이라고 힘줬다.

박 시장은 "이 대통령은 후보 시절 산은 이전 대신 동남투자은행을 공약했지만 어제 국무회의에서 동남권투자공사를 설립하기로 결정했다"며 "이는 명백한 대통령 공약 파기이자 부산시민을 무시하는 처사"라고 말했다.

박 시장은 이어 "투자공사 형태는 과거 한국정책금융공사의 사례에서 보듯이 이미 실패한 모델"이라며, "정부가 신속한 재원 마련을 이유로 투자공사를 택했다고는 하지만 여러 가지 문제가 있다"고 조목조목 반박했다.

그는 "동남투자공사는 자금 조달 규모와 탄력성에서 산은과 비교가 되지 않고 출자·사채·펀드 조성 등 간접 조달 중심이라 정책자금 지원이 제약되고 민간자금 유치에도 한계가 뚜렷하다"고 말했다.

이외에도 기존 금융기관의 기능 중복, 주무 부처 위주의 관리 감독으로 고위험·부실 위험 가능성이 높은 점, 수익 위주의 투자로 지역 기업의 접근성 미흡 등을 근거로 들었다.

박 시장은 "한국정책금융공사가 실패했는데도 실패할 가능성이 높은 모델을 고집하는 이유를 모르겠다"며 "산은 이전이 아니라면 그에 버금가는 역할을 할 투자은행이 돼야 한다고 강조했는데 정부가 이런 결정을 내려 납득할 수 없다"고 말했다.

박 시장은 "투자공사는 산은 이전과 함께 쓸 수 있는 보조수단일 뿐"이라며 산은 이전을 재차 요구했다.

앞서 이재명 대통령은 16일 정부세종청사에서 열린 국무회의에서 동남권투자은행 대신 동남권투자공사를 설립하겠다는 전재수 해양수산부 장관의 설명에 동의했다.

