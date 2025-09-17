보성군, 추석맞이 '보성몰' 특별 할인 행사

최대 20% 할인·다양한 적립 이벤트

소비자 실속·농가 판로 확대 기대



전남 보성군은 추석 명절을 맞아 오는 22일부터 3일간 농특산물 온라인 쇼핑몰 '보성몰'에서 최대 20% 할인과 다양한 적립 이벤트가 함께하는 특별 할인 행사를 진행한다고 17일 밝혔다.

이번 행사에서는 보성몰 이용 고객 전원을 대상으로 최대 20% 할인(일부 품목 제외)이 적용되며, 최소 2,000원부터 최대 10만원까지 적립금을 받을 수 있는 룰렛 이벤트도 마련됐다.

보성군은 민족 대명절인 추석을 맞아 22~24일 3일간 농특산물 온라인 쇼핑몰 '보성몰'에서 특별 할인 행사를 진행한다. 보성군 제공

또한 보성몰 적립금 이벤트로 신규회원 가입 시 3,000포인트 지급, 출석 체크 100포인트, 상품 구매 시 3% 적립, 구매 후기 작성 시 최대 300포인트를 제공해 할인 혜택과 함께 소비자 만족도를 높일 것으로 기대된다.

현재'보성몰'에는 180여개 업체, 1,000여개 품목이 등록돼 있으며, 청정 자연에서 키운 보성 차(茶), 키위, 꼬막, 녹돈, 올벼쌀 등 지역 대표 특산물을 온라인으로 간편하게 만나볼 수 있다.

김철우 군수는 "이번 보성몰 할인 행사는 소비자에게는 실속 있는 소비 기회가 되고 농가에는 든든한 판매 기반이 될 것이다"며 "앞으로도 온라인 유통 경쟁력을 높여 군민과 농가가 함께 웃는 경제 기반을 만들어 가겠다"고 말했다.

한편, 보성몰은 지난해 적극적인 마케팅을 추진해 연간 21억원의 매출을 기록하며 농가소득 증대에 기여했다.





호남취재본부 오세일 기자 seil@asiae.co.kr



