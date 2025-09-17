대전연정국악단, 크로아티아·보스니아·스웨덴·독일 순회공연

유럽 4개국 공연...18일부터 10월 4일까지

대전시립연정국악단이 크로아티아·보스니아·스웨덴·독일 등 유럽 4개국을 순회하며 국악의 매력을 전파한다.

대전시립연정국악단은 18일부터 10월 4일까지 유럽 4개국을 순회하며, 대전을 대표하는 문화사절단으로서 국악의 매력을 현지 관객에게 선보인다.

이번 순회공연은 각 국가 주재 한국 대사관과 총영사관의 초청으로 마련됐다. 국악단은 ▲ 21일 크로아티아 자그레브 ZKM ▲ 23일 보스니아 사라예보 BKC ▲ 26일 스웨덴 스톡홀름 콘서트후셋 ▲ 30일 독일 프랑크푸르트 알테 오퍼 ▲10월 2일 도르트문트 오케스트라센터 NRW에서 무대에 오른다.

공연 프로그램은 우리 전통의 아름다움을 느낄 수 있는 가·무·악과 현대적으로 재해석한 창작 국악관현악으로 구성됐다. 국악의 깊이와 매력을 유럽 현지에 전하며, 대전을 문화예술 도시로 알리고 국제 문화 교류의 장을 넓히는 뜻깊은 기회가 될 것으로 기대된다.

특히 보스니아 사라예보 공연은 한국과 보스니아 헤르체고비나 수교 30주년을 기념해 외교부 공모사업으로 선정된 공식 공연이라는 점에서 의미가 크다.

또, 대전시와 20년 넘게 문화, 교육, 경제 등 다양한 분야에서 활발한 교류를 통해 우호 협력 관계를 맺고 있는 독일 프랑크푸르트의 공연은 양국의 우정과 상호 이해를 더욱 깊게 하는 공연으로 기대를 모으고 있다.

아울러 스톡홀름, 도르트문트 무대는 각각 대한민국 국경일 행사와 연계돼 열려, 국악을 통한 문화외교의 장으로서도 주목된다.

대전시립연정국악원 관계자는 "유럽 무대에서 우리 고유의 예술인 국악을 선보일 수 있어 기쁘다"며 "성공적인 공연을 통해 국악의 세계화와 대전시의 문화 역량을 빛내겠다"고 밝혔다.





충청취재본부 모석봉 기자 mosb@asiae.co.kr



