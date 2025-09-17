광주교육청, 20일 광주과학관서 ‘과학독서 페스티벌’

광주시교육청이 오는 20일 국립광주과학관에서 학생·학부모·교직원·시민이 함께하는 '2025 과학독서 페스티벌'을 연다. 독서와 과학을 접목해 교육공동체가 즐기고 배우는 융합형 행사로, 미래사회에 필요한 사고력 함양을 목표로 한다.

이번 행사는 시교육청이 추진하는 '다시 책으로, 다 함께 책으로' 독서캠페인과 '야심찬 노벨+온' 과학 프로젝트를 연계해 마련됐다. '책으로 열고, 과학으로 채워요!'라는 슬로건 아래 독서와 과학을 연결한 프로그램이 진행된다.

주요 프로그램은 ▲초등학생 융합과학·생태 학급 도서 공모전 수상작 전시 ▲중학생 융합과학·생태 학급 도서 독서 골든벨 ▲광주지방기상청 북 콘서트 ▲과학 체험 부스 등이다. 이 밖에도 포토존, 버스킹, 푸드트럭 등 가족 단위 관람객을 위한 즐길 거리도 마련된다.

행사 참여는 별도 신청 없이 가능하다. 자세한 내용은 동부교육지원청 유초등교육지원과 또는 중등특수교육지원과에서 확인할 수 있다.





호남취재본부 송보현 기자 w3to@asiae.co.kr



