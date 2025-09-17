본문 바로가기
HS효성첨단소재, 中 'CCE 2025'서 차세대 탄소섬유 솔루션 선봬

심성아기자

입력2025.09.17 09:15

아시아 시장 겨냥…탄소섬유 특화제품

HS효성첨단소재 는 아시아 최대 복합소재 전시회 'CCE(China Composites Expo) 2025'에 참가한다고 17일 밝혔다. 이번 전시회는 중국 상하이에서 16일부터 18일까지 열린다.

중국 상하이에서 진행되고 있는 'CCE 2025'에 참가한 HS효성첨단소재 부스 전경. 이번 전시회는 16일부터 오는 18일까지 진행된다. HS효성첨단소재

CCE 전시회는 700여개의 기업이 항공우주, 자동차, 스포츠, 에너지 등 다양한 산업에 적용되는 소재를 전시한다. HS효성첨단소재는 2013년부터 매년 CCE 전시회에 꾸준히 참여해왔다.


이번 전시에서 HS효성첨단소재는 탄소섬유 기반 신제품 및 산업별 솔루션을 제공할 예정이다. 특히 HS효성첨단소재가 선보이는 '3K 직물'은 기존 제품과 비교해 인장강도와 탄성률을 한층 강화한 제품으로 고사양 산업 제품은 물론 항공우주 분야까지 확대 적용이 가능하다.

주요 전시 품목은 ▲수소 및 고압용기용 고강도 섬유 ▲하키스틱·피클볼 라켓·헬멧 등 고성능 스포츠용품 ▲자동차 경량화 부품(휠·브레이크 디스크·본넷 등) ▲경량성과 고강성을 동시에 구현한 드론용 소재 ▲전선심재·교량로프 등 산업 및 건축용 복합재다.


HS효성첨단소재는 다양한 탄소섬유 제품을 통해 차세대 탄소섬유 솔루션 기업으로서의 경쟁력을 부각할 예정이다.


한편 HS효성첨단소재는 지난 2011년 철보다 4배 가볍고, 10배 강한 고강도 탄소섬유 '탄섬'을 국내 최초 독자 기술로 개발했다. 이어 2022년에는 철보다 14배 이상 강하고, 항공·우주 분야로 활용 가능한 'H3065(T-1000급)' 초고강도 탄소섬유 개발에 성공했다.




심성아 기자 heart@asiae.co.kr
