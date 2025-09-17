본문 바로가기
Dim영역
사회
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

지역

용산구, 이태원초 수영장 새단장 마치고 개장

김민진기자

입력2025.09.17 07:45

시계아이콘01분 02초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

용산 동부권 첫 공공 수영장
23일부터 구민 온라인 우선 접수

서울 용산구(구청장 박희영)가 이태원초등학교 수영장(녹사평대로40길 19) 시설개선 공사를 마치고 이달 23일부터 신규 회원을 모집한다.


개설 프로그램은 수영(단체 강습, 소그룹 강습, 자유 수영, 초등 수영)을 비롯해 아쿠아로빅, 기구 필라테스, 서킷핏 등으로 다양하다. 모집은 문화체육센터 통합예약 홈페이지를 통해 온라인으로만 진행된다.

이태원초등학교 수영장. 용산구 제공.

이태원초등학교 수영장. 용산구 제공.

AD
원본보기 아이콘

이달부터 시행된 공공체육시설 ‘구민 우선 등록제’에 따라 23일에는 용산구민만 접수할 수 있으며, 24일부터는 용산구 직장인 등 다른 구민도 신청할 수 있다.

이태원초 수영장은 학교복합시설(교육문화관)을 새단장해 조성한 용산 동부권 첫 공공 수영장이다. 전체 면적은 2259.63㎡로 지하 1층에는 수영장과 부대시설(1170.96㎡), 지하 2층에는 주차장과 기계실(1088.67㎡)이 들어섰다. 수영장은 25m 6레인 규모로 정원은 100명이다. 건축물대장상 지하로 표기됐으나 실제로는 창문을 통한 자연 채광이 가능하다.


부대시설로는 유아풀, 샤워실, 화장실, 기구 필라테스실, GX룸 등이 있으며, 주차장은 총 17면으로 시설 이용자만 쓸 수 있다. 구는 개보수 과정에서 유니버설 디자인을 적용해 출입문 단차를 없애고, 로비 공간을 확장해 쾌적성을 높였다. GX룸은 전면 유리벽을 설치해 개방감을 강조했다.


운영은 용산구시설관리공단이 맡는다. 용산구는 “민간 업체가 운영하던 시절보다 약 40% 저렴한 비용으로 운동을 즐길 수 있다”며 “학교 재산을 관할하는 중부교육지원청의 예산 협조를 받아 노후 기계설비도 모두 교체했고, 수질과 안전, 시설 관리 면에서 주민 만족도를 높일 수 있도록 최선을 다하겠다”고 말했다.

이태원초 수영장은 2007년 학교복합시설로 처음 개관했으며, 이번 사업은 민선 8기 구청장의 공약인 생활체육 인프라 확충의 일환으로 추진됐다. 또한 구는 이외에도 다양한 방식으로 체육시설 확충을 추진 중이다. 재개발·재건축에 따른 기부채납 시설 7곳을 포함해 2035년까지 공공체육시설 17곳을 추가 조성할 계획이다.


수영장 준공식은 다음 달 2일 오전 9시 30분부터 열린다. 행사에는 박희영 구청장, 권영세 국회의원, 강삼구 서울특별시중부교육지원청교육장, 장진혜 서울이태원초등학교장, 학부모 대표 등 100여 명이 참석한다.


박희영 용산구청장은 “용산 동부권 공공체육시설 확충과 교육환경 개선, 주민 여가 선용에 두루 기여할 수 있도록 이태원초 시설개선 공사를 적극 추진했다”며 “구민 우선으로 등록이 이뤄지는 만큼 이용을 원하는 주민은 날짜에 맞춰 잘 신청하시기 바란다”고 말했다.





김민진 기자 enter@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"제발 그만 시켜" 알바생 곡소리…벌써 60만개 팔린 '3900원' 신메뉴 뭐길래 "제발 그만 시켜" 알바생 곡소리…벌써 60만개 팔... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"이거 내라, 저거 내라" 수수료 끝판왕…낼 돈만 3500만원

하루 두 방울로 노안 개선 특수 안약 개발…"돋보기 안 쓰셔도 돼요"

'20억' 시세차익 '래미안원펜타스' 인기 들끓더니…위장전입으로 '만점' 청약

100미터를 하이힐 신고 뒤로 달린 남성…세계 기록은 몇초?

"이러다 주민들 다 죽겠다"…잇단 논란 울릉도 발길도 뱃길도 뚝

철판 낀 기계 끄지도 않고…"손으로 빼라고 목장갑 던져줬다"

드디어 내손에…韓상륙 '라부부' 한정판 굿즈 사고 사진 찰칵

새로운 이슈 보기