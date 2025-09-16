아시아·태평양 보건장관들 "고령화·기후재난 대응에 협력"

2025 APEC 보건과경제 공동성명문 발표

건강한 노화·디지털헬스·정신건강 등 다뤄

21개 APEC(아시아태평양경제협력체) 회원국 보건 분야 고위급 인사들이 고령화 사회 대응과 지속가능한 보건의료체계 구축을 위한 협력 강화를 골자로 하는 공동성명문을 채택했다.

정은경 보건복지부 장관은 16일 오후 서울 중구 신라호텔에서 열린 2025 APEC 보건과경제 고위급회의(HLMHE)를 마친 후 브리핑을 하고 있다. 보건복지부 AD 원본보기 아이콘

정은경 보건복지부 장관은 16일 오후 서울 중구 신라호텔에서 열린 2025 APEC 보건과경제 고위급회의(HLMHE)를 마친 후 취재진에게 "21개 회원경제(member economies)의 한목소리를 담은 공동성명문은 향후 아시아태평양 보건 협력이 나아가야 할 방향을 담고 있다"며 이같이 밝혔다.

그러면서 정 장관은 "아시아·태평양 지역에서는 저출산과 급격한 고령화가 동시에 진행 중"이라며 "이는 노동력 감소와 사회보장 지출 확대라는 이중의 부담으로 이어지고 있다"고 고령화 사회 대비 필요성을 강조했다.

이번 보관경제고위급회의는 APEC 정상회의 의장국으로서 한국이 개최하는 장관급 회의다. 한국에서 보건과경제고위급회의가 열리는 건 이번이 처음이다. 회의에선 '혁신, 연결, 번영 :건강하고 스마트한 고령화 대응사회 실현'을 주제로 ▲디지털헬스 ▲건강한 노화 ▲청년 정신건강 등 세가지 의제가 다뤄졌다.

복지부에 따르면 공동성명문은 ▲건강하고 스마트하며 고령화에 대응하는 사회 구축 ▲건강하고 활동적인 고령화 증진 ▲지속가능한 보건의료체계 구축 및 모두를 위한 보건 증진 ▲보건의료체계 변혁을 위한 디지털 보건의료 및 인공지는(AI) 활용 ▲지역사회 기반 일차 보건의료 및 돌봄 서비스 강화 ▲회복력 있고 효율적인 보건의료 공급망 ▲생애주기에 걸친 포괄적 암 관리 강화 ▲정신건강 및 웰빙 강화 ▲환경적 위협에 대한 보건의료체계의 회복력 강화 ▲미래 공중보건 비상사태 예방 위한 다분야적 접근 ▲역내 협력 강화 및 전망 등을 골자로 한다.

우선 이들은 고령화 대응 방향에 있어 노인이 사회와 경제의 주체로 활발히 활동할 수 있도록 정책을 강화하기로 합의했다. 한국이 주도해 논의를 이끌고 있는 APEC 인구구조 변화 대응 프레임워크에 대한 지지도 포함됐다.

모든 사람이 필수적인 보건서비스를 이용할 수 있도록 재정 확충과 거버넌스 개선도 강조했다. 동시에 보건체계의 효율성과 투명성을 높이기 위해 디지털 헬스 기술을 활용하고 민관 협력도 확대한다. AI와 디지털 기술도 적극적으로 도입하지만, 개인정보 보호 등 제도적 보호가 필요하다는 원칙도 세웠다.

지역사회 기반 돌봄도 중요한 의제로 다뤄졌다. 회원국들은 고령화에 따라 의료와 요양, 생활지원 서비스가 통합적으로 지원되고 지역사회 안에서 연속적인 돌봄이 제공돼야 한다는 공감대를 형성한 것으로 알려졌다.

보건 공급망 강화 필요성도 공동성명문에 포함됐다. 코로나19 사태 등을 막기 위해 필수의약품·백신·진단기기 등의 안정적 공급을 위해 공급망을 다변화해야 한다는 것이다.

암 관리 강화 방안에 대한 합의도 있었다. 회원국들은 암 예방과 조기 검진, 치료와 완화 돌봄까지 전 주기를 강화를 위해 협력을 확대했다. 특히 자궁경부암 근절을 위한 공동의 노력을 확인하며 여성 건강 증진의 중요성도 강조했다.

정신건강도 주요 의제로 논의됐다. 정신건강 서비스 확대와 함께 조기 개입 그리고 낙인 해소에 대한 노력을 촉구했다. 환경변화에 대한 대응을 강조하기도 했다. 정보 공유와 지식 교류를 확대하고 여러 부문에서 협력을 강화한다는 복안이다.

비래 보건위기에 대한 필요성도 공동성명문에 담겼다. 회원국들은 여러 부문에 걸쳐 감시체계를 구축하고 지역적, 국제적 위기 대응 역량 강화를 위한 연구 협력을 촉구했다.

정 장관은 "건강과 보건 이슈를 APEC 국가들이 협력해 슬기롭게 잘 대응할 수 있기를 기대한다"며 "공동성명문에 담긴 내용이 앞으로 더 많이 논의되길 바란다"고 했다.

에두아르도 페드로사 APEC 사무국장은 "채택된 어젠다들을 향후 5~10년간 해결하기 위해 합심해야 한다"며 "힘을 키우고 우리 모두 선진 사례를 파악하고 배워나가야 한다"고 말했다.





최태원 기자 peaceful1@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>