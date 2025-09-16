평창군, 산지 인허가 업무 온라인 운영…주민 불편 ↓·만족도 ↑

2023년부터 산지전용 통합정보시스템(산e랑) 운영

강원도 평창군은 산지 관련 인허가 민원 업무의 효율적 운영과 관리를 위해 2023년부터 산지전용 통합정보시스템(산e랑)을 운영하고 있다.

평창군청 전경. 평창군 제공

기존에는 산지 관련 업무를 처리하기 위해 평일 근무시간 내에 군청을 직접 방문해야 했지만, '산e랑' 대민 포털을 통해 온라인 민원 접수, 보완 서류 제출, 공문 및 안내문 확인이 가능해졌다. 또한 민원인은 문자와 이메일을 통해 자동 안내를 받아 불필요한 방문 없이 편리하게 업무를 처리할 수 있다.

특히, 필지 정보 조회·주제도 확인 등 GIS(지리정보시스템) 기반 공간 정보 제공, 민원 진행 현황 실시간 안내 기능을 통해 이용 편의성을 높였다. 아울러 신청인은 인적 사항과 구비서류를 입력하고 수수료를 결제하면 간편하게 처리할 수 있으며, 신용카드와 계좌이체 결제도 지원해 접근성을 강화했다.

황재국 군 허가과장은 "산지전용 통합정보시스템 운영으로 군민들이 직접 허가기관을 방문하지 않고도 신속·편리하게 민원 처리를 할 수 있게 되어 만족도가 크게 높아졌다"며 "앞으로도 선진 행정과 정확한 허가 업무로 민원 편의를 더 향상해 나가겠다"고 말했다.





평창=이종구 기자



