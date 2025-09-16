본문 바로가기
"초등학교에 핵폭탄 설치" 허위 신고…수원서 331명 긴급 대피 소동

서지영기자

입력2025.09.16 16:12

경찰, 100분간 수색…폭발물 발견 안 돼

경기 수원에서 한 초등학교를 폭파하겠다는 허위 신고가 접수돼 경찰과 소방이 대규모로 출동하는 소동이 벌어졌다.

경기 수원에서 한 초등학교를 폭파하겠다는 허위 신고가 접수돼 경찰과 소방이 대규모로 출동하는 소동이 벌어졌다. 아시아경제DB

경기 수원시 권선구에 위치한 한 초등학교를 폭파하겠다는 내용의 허위 신고가 접수돼 경찰과 소방이 대규모로 출동하는 소동이 벌어졌다.


수원권선경찰서에 따르면 16일 오전 11시22분쯤 119안전신고센터 홈페이지에 "○○초에 핵폭탄 설치함"이라는 글이 올라왔다. 신고가 접수되자 소방 당국은 경찰에 공동 대응을 요청하고 군부대에도 사실을 알렸다.

경찰과 소방 당국은 학교 안에 있던 학생 282명과 교직원 44명, 방문자 5명 등 331명을 모두 운동장으로 대피시켰다. 이어 1시간 40여분간 건물 내부를 수색했지만 폭발물 등은 발견되지 않았다. 학교는 오후 수업을 정상적으로 재개했다.


경찰은 허위 신고를 한 접수자를 추적하고 있으며 관련법 위반 여부를 조사 중이다.




서지영 기자 zo2zo2zo2@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

