해외 출장 비리 수사받는 대구 북구·달서구의회 또 해외연수…대구참여연대 "즉각 중단" 촉구

영남취재본부 구대선기자

입력2025.09.16 15:55

대구참여연대는 16일 "최근 언론보도에 따르면, 대구의 여러 기초의회가 '지방의회 출장비리' 수사 등 물의를 빚고 있는 상황에서도 해외연수를 추진하거나 논의하고 있는 것으로 확인됐다"며 "북구의회와 달서구의회는 해외출장비 부당 집행 의혹으로 경찰 수사를 받고 있음에도 해외연수 계획을 논의중이라"고 밝혔다.


대구 수성구의회는 2023년 국가권익위원회 조사에서 사비로 지출해야 할 비용을 의회사무관리비로 부당 집행한 사실이 확인된 바 있다. 중구의회는 해외연수 관련 비위가 직접 적발된 사례는 없지만, 민선 9기 회기 동안 의회 본연의 역할을 다하지 못했다는 지역사회의 비판이 적지않다. 이런 점에서 중구의회와 수성구의회는 경찰 수사를 받고 있지 않더라도 해외연수를 떠나는 것은 부적절하다는 비판이 쏟아졌다.

대구참여연대

대구참여연대

대구참여연대는 "직접적으로 수사를 받고 있는 북구의회와 달서구의회가 해외연수를 논의하는 것은 염치없는 일이다. 수사중인 의회가 연수를 강행한다면 이는 지방의회에 대한 불신을 더 키우는 일일 뿐이다"며 "북구의회와 달서구의회는 해외연수 계획을 취소하고, 같은 일이 재발하지 않도록 구체적인 개선책을 마련해야 한다"고 촉구했다.

대구참여연대는 또 "대구 지방의회에 지금 필요한 것은 해외연수가 아니라 경찰 수사에 성실히 임하고, 권익위 조사 및 감사 결과 드러난 문제점들에 대한 재발 방지 대책을 마련하는 일이다"며 " 큰 물의를 빚은 바 없어 해외연수를 떠나는 의회라도 정책 목적에 충실한 연수, 후에 다른 의회들이 참고할 수 있는 좋은 선례를 남기는 연수가 되도록 최선을 다해야 한다"고 당부했다.





영남취재본부 구대선 기자 k5865@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

