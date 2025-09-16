공인중개사협회 광주지회 여성위, 저소득층 추석명절 성금 기탁

16일 한국공인중개사협회 광주시회 여성위원회원 일동이 추석 명절을 맞아 성금 280만 원을 기탁했다. 광주사회복지공동모금회 제공 AD 원본보기 아이콘

광주사회복지공동모금회는 한국공인중개사협회 광주시회 여성위원회원 일동이 추석 명절을 맞아 성금 280만 원을 기탁했다고 16일 밝혔다.

이날 오전 한국공인중개사협회 광주시회관 2층에서 진행된 기탁식에는 모종식 광주시회장과 이명심 여성위원장, 김명희·정지윤 부위원장 등 여성위원회원과 모금회 관계자 등이 참석했다.

이번 기탁금은 광산구 지역의 취약계층들을 대상으로 한 명절 지원 사업에 사용될 예정이며, 경제적 어려움으로 생활이 어려운 이웃들이 따뜻한 명절을 보낼 수 있도록 지원할 예정이다.

모종식 한국공인중개사협회 광주시회 회장은 "우리 회원님들의 작은 정성이 어려운 분들에게 조금의 행복이 될 수 있기를 바란다"며 "앞으로도 지역사회의 나눔에 동참하도록 하겠다"고 말했다.

이명심 한국공인중개사협회 광주시회 여성위원장은 "이번 성금은 회원들이 정성을 모아 마련한 뜻깊은 나눔이다"며 "여성위원회원이 나눔에 앞장설 수 있도록 적극적인 관심을 이어가겠다"고 말했다.





호남취재본부 민찬기 기자 coldair@asiae.co.kr



