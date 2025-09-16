고려아연 노사, 임단협 최종 타결…38년 연속 '무분규'

통상임금 범위 확대 합의

정년퇴직 연령 1년 연장

고려아연 노사가 올해 임금 및 단체교섭 협상(임단협)을 성공적으로 마무리하며 '38년 연속 무분규 사업장' 기록을 달성했다고 16일 밝혔다.

지난 12일 고려아연 노사가 '2025년 임금 및 단체교섭 협상'을 마무리하고 기념 촬영을 하고 있다. 사진 오른쪽 네번째부터 정태웅 고려아연 대표이사, 문병국 고려아연 노조위원장, 김승현 고려아연 온산제련소장. 고려아연

고려아연 측은 "올해 임단협은 어려운 여건에도 창사 이래 상반기 최고 매출을 달성한 직원들의 노고가 컸다는 공감대 속에 기본급 11만8000원 인상(승급분 포함)과 상반기 최대 실적 달성에 따른 성과급 및 노사화합 격려금 총 1100만원(자사주 지급 포함) 등으로 최종 합의를 이뤘다"고 전했다. 여기에 연간 실적에 따라 최대 400%의 추가 성과급이 지급될 예정이다.

고려아연 노사는 통상임금 범위를 확대하고 정년퇴직 연령을 만 60세에서 1년 더 연장하기로 합의했다. 이와 함께 ▲자녀 학자금 ▲의료비 ▲주택자금 대출 등의 대상자를 확대함으로써 임직원들의 자녀 교육과 주거, 생활 안정을 도모하기로 했다.

고려아연 관계자는 "전 임직원의 헌신과 노력, 안정적인 노사관계가 더해지며 고려아연은 위기 때마다 한 단계 더 도약하는 저력을 발휘해왔다"며 "앞으로도 노사가 합심해 더욱 안전하고 친환경적인 사업장으로 입지를 견고히 하며 비철금속과 전략·핵심 광물의 글로벌 공급망을 선도해 나갈 것"이라고 말했다.





심성아 기자 heart@asiae.co.kr



