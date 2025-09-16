영양군, '2025 양성평등주간 기념행사' 성황리 개최

모두가 존중받는 성평등사회, 모두가 행복한 영양군

경북 영양군(군수 오도창)은 16일 오후 2시 영양군문화체육센터에서 열린 '2025년 양성평등주간 기념행사'를 성황리에 개최했다.

영양군여성단체협의회(회장 이옥화) 주관으로 열린 이번 기념행사는 '모두가 존중받는 성평등사회, 모두가 행복한 영양군'이라는 슬로건 아래, 관내 11개 여성단체 회원과 기관 단체장, 지역 주민 등 300여명이 참석해 자리를 빛냈다.

1부 기념식은 식전공연을 시작으로 개회사, 기념사, 양성평등 유공자 시상, 여성단체 활동영상 시청, 양성평등주제 퍼포먼스로 꾸며졌다.

이어 진행된 2부 평등세상 어울림마당은 여성단체회원들의 장기자랑 무대로 펼쳐져 회원 간 단합과 친선을 도모하여 참석자들로부터 큰 호응을 얻었다.

이옥화 영양군여성단체협의회장은 "오늘 이 자리가 일상에서의 양성평등이 뿌리내릴 수 있는 힘찬 계기가 되길 바란다"라며 "성별의 차이가 차별로 이어지지 않고 모두가 존중받는 사회가 될 수 있도록 인식개선을 위해 활발히 활동하겠다"라고 말했다

오도창 군수는 "오늘 양성평등 가치 실현을 위해 애써오신 유공자분들의 수상을 진심으로 축하드린다"라며 "앞으로도 영양군은 서로의 다름을 존중하고 함께 성장하는 미래를 만들기 위해 행정적 지원과 제도적 노력을 아끼지 않겠다"라고 말했다.





영남취재본부 김철우 기자 sooro97@asiae.co.kr



