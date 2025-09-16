본문 바로가기
구리시, '초록거리 골목형 상점가' 지정…동네 상권 활성화 기대

이종구기자

입력2025.09.16 13:13

백경현 구리시장, 신규 골목형 상점가 지정서 전달
상인들과 활성화 방안 논의

경기 구리시(시장 백경현)는 지난 15일 '초록 거리 골목형 상점가' 지정서를 갈매 순환로 204번 길 일대 상인회에 전달하고 상인들과 소통의 시간을 가졌다고 16일 밝혔다. 앞서 시는 지난 8월 28일 갈매동 갈매 순환로 204번 길 일대를 6번째 '초록 거리 골목형 상점가'로 지정한 바 있다.

백경현 구리시장이 지난 15일 '초록 거리 골목형 상점가' 지정서를 갈매 순환로 204번 길 일대 상인회에 전달하고 있다. 구리시 제공

'초록 거리'는 갈매 천을 따라 음식점과 카페가 모여 있는 상권으로, 신규 상인회가 자체 투표를 통해 자연 친화적인 이미지를 담아 이름을 정했다. 이번 지정으로 구리시는 ▲남양시장 ▲신토평먹자거리 ▲갈매 리본 거리 ▲장자호수공원 ▲구리역 상권에 이어 총 6개 골목형 상점가를 운영하게 됐다.


이날 현장 간담회에는 구리시장을 비롯해 초록 거리 상인회 임원이나 회원, 구리시 소상공인연합회장, 관계기관 관계자들이 참석해 상인들의 애로사항과 건의 사항을 청취하고, 상권 활성화 방안을 논의하는 등 뜻깊은 소통의 시간을 가졌다.

백경현 구리시장은 "초록 거리 골목형 상점가 지정이 장기적인 경기 침체 속에서 갈매 순환로 일대 소상공인들에게 큰 힘이 되고, 지역경제 활성화의 밑거름이 되길 기대한다"며 "앞으로도 지역경제의 큰 축인 소상공인의 경쟁력 강화를 위해 다양한 정책을 지속적으로 추진하겠다"고 말했다.


한편, 골목형 상점가는 소상공인 점포 15개 이상이 밀집한 구역(2000㎡ 이내)을 대상으로 지정하며, 구리시는 지난 7월 관련 조례를 개정해 상업지역·비상업 지역구분 없이 점포 수 기준만 충족하면 지정이 가능하도록 제도를 완화한 바 있다.




구리=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

