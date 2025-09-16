본문 바로가기
세븐틴 호시, 16일 육군 현역 입대…신곡 깜짝 발표

이이슬기자

입력2025.09.16 11:16

오후 6시 '테이크 어 샷' 공개

세븐틴 호시. 사진제공=플레디스엔터테인먼트

그룹 세븐틴(SEVENTEEN) 멤버 호시가 16일 육군 현역으로 입대한다.


이날 소속사 하이브 뮤직그룹 레이블 플레디스엔터테인먼트는 "호시가 훈련소에 입소해 기초군사훈련을 받은 뒤 현역으로 복무한다"고 밝혔다.

호시는 팬들을 위해 입대 당일 오후 6시 솔로 신곡 '테이크 어 샷'(TAKE A SHOT)을 깜짝 공개한다. 이번 신곡은 레이지 장르 기반의 힙합곡으로, 파워풀한 랩과 다채로운 신시사이저 사운드, 기타 연주가 어우러져 강렬한 에너지를 담았다. 그는 작사에 직접 참여했다.


호시는 올해 세븐틴 스페셜 유닛 부석순(승관 도겸 호시) 싱글 2집을 시작으로, 호시X우지 싱글 1집, 세븐틴 정규 5집을 선보였다.




이이슬 기자 ssmoly6@asiae.co.kr
