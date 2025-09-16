본문 바로가기
Dim영역
전국
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

충청

충남도, 한국문화가치대상 최우수상…문화정책 선도

충청취재본부 이병렬기자

입력2025.09.16 09:01

시계아이콘00분 25초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

광역자치단체 중 유일 수상…창작스튜디오·백제문화단지 등 성과 인정

충남도, 한국문화가치대상 최우수상…문화정책 선도
AD
원본보기 아이콘

충남도가 '2025 한국문화가치대상'에서 광역자치단체 중 유일하게 최우수상을 수상하며 지역 문화정책의 모범 지자체로 자리매김했다.


16일 도에 따르면 한국문화가치연구협회가 주최하는 한국문화가치대상은 특색 있는 문화사업을 발굴·실행해 주민의 문화 향유 기회와 삶의 질 향상에 기여한 지방자치단체와 문화재단에 수여된다.

도는 ▲충남창작스튜디오·서울전시장 운영 ▲백제문화단지 운영 ▲힘쎈충남 걷쥬 ▲이스포츠·게임산업 메카 조성 ▲1시군 1품축제 ▲임산부·유아동 가족 우선 입장 제도 등 민선 8기 공약과 역점과제 중심의 문화정책 추진 성과를 인정받았다.


도는 앞으로 충남미술관과 예술의전당 건립, 백제한옥단지 조성, 2025∼2026 충남 방문의 해 추진 등 도민이 체감할 수 있는 문화 인프라 확충에 나설 계획이다.


조일교 도 문화체육관광국장은 "이번 수상은 충남이 추진해 온 문화정책의 성과를 대외적으로 공식 인정받은 것"이라며 "앞으로도 도민 삶의 질을 높이고 전국적 모범사례로 발전시킬 수 있는 다양한 문화사업을 적극 발굴하겠다"고 밝혔다.




충청취재본부 이병렬 기자 lby4426@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"본사에서 이거 내라, 저거 내라" 수수료 끝판왕…치킨집 하면 낼 돈만 3500만원 [Why&Next] "본사에서 이거 내라, 저거 내라" 수수료 끝판왕…... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"1인당 30만원 받아가세요" 소득·재산 제한없이 지원금 지급

"토할 때까지 뛰어 한달 1200만원"…6년차 택배기사 모은 돈이

440만원인줄 알았는데…수상한 트럭 잡고보니 벌금이 무려 '4억4000만원'

검은 셔츠에 청바지 입고 등장…삼성가 장남 '해군 장교 후보생 입대'

20년간 뜸하던 '첨밀밀' '화양연화' 여배우…SNS 열더니 "닭 키워요"

성수동 '라부부' 팝업, 사전예약 10분 컷…팝마트 '활짝'

"평당 200만원·중도금 2년 유예"…새만금 첫 주택용지 살펴보니

새로운 이슈 보기