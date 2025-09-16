본문 바로가기
윤훈수 삼일PwC 대표, 일자리 창출 유공 국무총리 표창

이승진기자

입력2025.09.16 08:34

윤훈수 삼일PwC는 대표가 고용노동부가 주관하는 '2025년 일자리창출 지원 유공 정부포상'에서 국무총리 표창을 받았다고 16일 밝혔다.


이번 표창은 양질의 일자리 창출과 고용안정에 기여한 기업인에게 수여되는 것으로, 윤 대표는 청년과 장애인 등 취업 취약계층 채용 확대 공로를 인정받았다.

15일 서울 중구 서울고용노동청에서 열린 ‘2025 일자리창출 지원 유공 정부포상’에서 윤훈수 삼일PwC 대표(오른쪽)가 권태성 서울고용노동청장과 시상 후 기념 촬영을 하고 있다. 삼일PwC

15일 서울 중구 서울고용노동청에서 열린 ‘2025 일자리창출 지원 유공 정부포상’에서 윤훈수 삼일PwC 대표(오른쪽)가 권태성 서울고용노동청장과 시상 후 기념 촬영을 하고 있다. 삼일PwC

삼일PwC의 청년 고용은 2023년 406명에서 2024년 455명으로 1년 새 12.3% 증가했다. 장애인 고용도 2023년 59명에서 2024년 64명으로 8.5% 늘었다.

특히 자회사인 장애인 표준사업장 '삼일행복나눔'을 통해 57명 장애인을 고용하며 취업 취약계층의 안정적 일자리 창출에 앞장서고 있다.


이 밖에도 삼일PwC는 원격근무제, 재택근무제, 시차출퇴근제 등 다양한 유연근무제를 운영하며 2023~2024년 2년 연속 '대한민국 일자리 으뜸기업', 2024년 '일·생활균형 우수기업'에도 선정된 바 있다. 회계법인 최초로 임신부 대상 최고경영자(CEO) 간담회를 열고, 임신 기간 중 '케어 비타민'을 지급하는 등 직원 복지 향상에도 힘쓰고 있다.


윤훈수 대표는 "일자리 창출과 근로환경 개선 노력이 인정받아 영광"이라며 "앞으로도 청년과 장애인을 위한 양질의 일자리를 늘리고, 모든 직원이 행복한 일터를 만들어가겠다"고 말했다.




이승진 기자 promotion2@asiae.co.kr
