이스라엘군이 16일 가자시티를 점령하기 위한 지상 작전을 개시했다고 미 온라인 매체 악시오스가 보도했다.
[속보]"이스라엘군, 가자시티 지상작전 개시"
2025년 09월 16일(화)
