[속보]"이스라엘군, 가자시티 지상작전 개시"

이스라엘군이 16일 가자시티를 점령하기 위한 지상 작전을 개시했다고 미 온라인 매체 악시오스가 보도했다.





