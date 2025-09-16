본문 바로가기
인천시, 신생아가구 내 집 마련 대출이자 지원 첫 신청자 모집

박혜숙기자

입력2025.09.16 07:57

내달 10일까지…총 3000가구 선정
연간 최대 300만원 5년간 지원

인천시가 신생아 가구의 주택담보대출 이자 지원 사업의 첫 신청자를 모집한다.


시는 인천형 저출생 정책인 '아이플러스(i+) 집 드림' 프로젝트의 일환으로, '신생아가구 내 집 마련 1.0 대출이자 지원사업'을 본격적으로 시작한다고 16일 밝혔다.

지원 대상은 올해 1∼8월 출생 자녀가 있는 신생아 가구로, 총 3000가구를 선정해 지원할 계획이다. 지원 요건은 부부합산 연 소득 1억3000만 이하, 인천시 소재 전용면적 85㎡ 이하·실거래가 6억원 이하 주택, 1가구 1주택 실거주, 부부와 자녀 전입 등이다.


인천시청

지원 신청은 오는 18일부터 다음 달 10일까지 '인천주거포털'에서 온라인 접수하며, 3000가구 이상이 신청하면 배점표에 따른 고득점자순으로 선정된다.


지원금은 주택담보대출 잔액(3억원 이하)의 최대 1%, 가구당 연간 최대 300만원을 5년간 지급한다. 올해는 1∼8월분 이자를 최대 200만원까지 지원한다.

인천시 관계자는 "이 사업은 단순한 주거 지원을 넘어 아이를 낳고 키우는 가정이 든든히 뿌리내릴 수 있는 기반을 만드는 것"이라며 "아이 키우기 좋은 도시로 만들기 위해 최선을 다하겠다"고 밝혔다.





박혜숙 기자 hsp0664@asiae.co.kr
ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr)

