본문 바로가기
Dim영역
사회
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

일반

[날씨]전국 흐리고 소나기…낮 최고기온 33도

임춘한기자

입력2025.09.16 07:48

시계아이콘00분 22초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

미세먼지 농도 '좋음'∼'보통'

화요일인 16일은 전국이 대체로 흐리고 소나기가 내리겠다.


서울 마포구 하늘공원에서 시민들이 휴식을 취하고 있다. 연합뉴스

서울 마포구 하늘공원에서 시민들이 휴식을 취하고 있다. 연합뉴스

AD
원본보기 아이콘

기상청에 따르면 예상 강수량은 서울·인천·경기 5∼60㎜, 강원 내륙·산지, 대전·세종·충남, 충북, 대구·경북, 부산·울산·경남 5∼40㎜, 강원 영동, 대전·세종·충남, 충북 중·남부, 전북, 대구·경북, 부산·울산·경남, 제주도 5∼40㎜다.

낮 최고기온은 27∼33도로 예보됐다. 현재 기온은 오전 5시 기준 서울 22.2도, 인천 23.8도, 수원 21.4도, 춘천 20.2도, 강릉 25.3도, 청주 24.5도, 대전 23.8도, 전주 24.6도, 광주 23.3도, 제주 25.9도, 대구 23.0도, 부산 25.6도, 울산 22.6도, 창원 23.8도 등이다.


미세먼지 농도는 원활한 대기 확산과 강수의 영향으로 전 권역이 '좋음'∼'보통' 수준을 보이겠다.


바다의 물결은 동해·남해 앞바다에서 0.5∼1.0m, 서해 앞바다에서 0.5∼1.5m로 일겠다. 해안선에서 약 200㎞ 내의 먼바다의 파고는 동해·남해 0.5∼1.5m, 서해 0.5∼2.0m다.




임춘한 기자 choon@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"본사에서 이거 내라, 저거 내라" 수수료 끝판왕…치킨집 하면 낼 돈만 3500만원 [Why&Next] "본사에서 이거 내라, 저거 내라" 수수료 끝판왕…... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

미용실 무서워 다이소 간다…추가비 공포에 "그냥 제가 해볼게요"

검은 셔츠에 청바지 입고 등장…삼성가 장남 '해군 장교 후보생 입대'

"1인당 30만원 받아가세요" 소득·재산 제한없이 지원금 지급

한강버스 18일 첫 뱃고동…추석 후 '급행' 노선 뜬다

테이블 두 개 놓고 '한 그릇 43만원'…"내 국수는 특별해" 식당 주인 논란

"평당 200만원·중도금 2년 유예"…새만금 첫 주택용지 살펴보니

초밥, 장난감, 볼펜…1시간내 칼배송 '이마트'

새로운 이슈 보기