[날씨]전국 흐리고 소나기…낮 최고기온 33도

미세먼지 농도 '좋음'∼'보통'

화요일인 16일은 전국이 대체로 흐리고 소나기가 내리겠다.

서울 마포구 하늘공원에서 시민들이 휴식을 취하고 있다.

기상청에 따르면 예상 강수량은 서울·인천·경기 5∼60㎜, 강원 내륙·산지, 대전·세종·충남, 충북, 대구·경북, 부산·울산·경남 5∼40㎜, 강원 영동, 대전·세종·충남, 충북 중·남부, 전북, 대구·경북, 부산·울산·경남, 제주도 5∼40㎜다.

낮 최고기온은 27∼33도로 예보됐다. 현재 기온은 오전 5시 기준 서울 22.2도, 인천 23.8도, 수원 21.4도, 춘천 20.2도, 강릉 25.3도, 청주 24.5도, 대전 23.8도, 전주 24.6도, 광주 23.3도, 제주 25.9도, 대구 23.0도, 부산 25.6도, 울산 22.6도, 창원 23.8도 등이다.

미세먼지 농도는 원활한 대기 확산과 강수의 영향으로 전 권역이 '좋음'∼'보통' 수준을 보이겠다.

바다의 물결은 동해·남해 앞바다에서 0.5∼1.0m, 서해 앞바다에서 0.5∼1.5m로 일겠다. 해안선에서 약 200㎞ 내의 먼바다의 파고는 동해·남해 0.5∼1.5m, 서해 0.5∼2.0m다.





