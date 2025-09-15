김포시, '소통공감' 행사 개최…시정발전 기여 11명 표창

시정발전에 기여한 공직자 및 시민 등 11명 수상 기쁨 안아

경기 김포시(시장 김병수)는 지난 11일 시청 대회의실에서 부서의 희망 직원 130여 명이 참석한 가운데 '2025년 3분기 소통공감' 행사를 개최했다.

김병수 김포시장(왼쪽)이 지난 11일 '2025년 3분기 소통공감' 행사에 참석해 시상한 후 기념촬영을 하고 있다. 김포시 제공 AD 원본보기 아이콘

이날 행사에는 시정 성과 우수자를 격려하는 시상이 진행됐으며, 소통과 존중을 기반으로 한 수평적 조직문화 조성을 위한 특강도 마련됐다.

먼저 시정발전에 기여한 모범공무원, 자랑스러운 공무원 등 공직자 7명과 선행도민, 자원봉사 활성화 및 치매극복의 날 유공 등 시민 4명 총 11명이 수상했다.

이어 ㈜GPT연구소 대표이사 송진주 강사의 '똑똑하게 대화하고 가볍게 마음푸는 AI 활용법'이란 주제로 명쾌하고 즐거운 '소통특강'이 진행돼 큰 호응을 얻었다.

특강에 참석한 직원들은 "생성형 AI를 일상 속 소통과 스트레스 해소에 활용하는 방법에 대해 알게 됐고, 어렵게 느껴질 수 있는 AI가 단순한 기술을 넘어 일상의 대화에서도 활용되는 생활 속 동반자가 될 수 있음을 알았다"고 소감을 밝혔다.

이날 김병수 김포시장은 "올여름 집중호우와 폭염으로 인한 잦은 비상근무로 고생한 직원들의 노고에 감사하다"며 "가을을 맞아 그동안의 성과를 점검해 보고, '2025 대한민국 독서대전' 성공 개최 등 남은 시정 현안과제에 대해서도 집중해서 잘 마무리해달라"고 당부했다.





