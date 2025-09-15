본문 바로가기
Dim영역
전국
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

영남

창녕군청소년수련관, 광복 80주년 기념 역사체험 프로그램 운영

영남취재본부 주소은기자

입력2025.09.15 15:56

시계아이콘00분 19초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

항일독립운동 정신 체감
역사적 의미 되새겨

경남 창녕군청소년수련관은 청소년 30명을 대상으로 창녕군 일대에서 1박 2일 역사 체험 프로그램을 운영했다고 15일 밝혔다.


이번 행사는 광복 80주년을 맞아 항일독립운동의 정신을 체감하고 역사적 의미를 되새길 수 있도록 기획됐다.

창녕군청소년수련관, 광복 80주년 기념 역사체험 프로그램 운영. 창녕군 제공

창녕군청소년수련관, 광복 80주년 기념 역사체험 프로그램 운영. 창녕군 제공

AD
원본보기 아이콘

참가 청소년들은 영산 호국공원을 시작으로 독립기념관과 서대문형무소 역사관, 대한민국임시정부 기념관을 견학하며 순국선열들의 희생과 임시정부의 활동을 깊이 있게 배우고, 소감 발표를 통해 자신의 생각을 공유하는 시간도 가졌다.

이재규 관장은 "이번 체험은 청소년들이 지역과 국가의 역사를 올바르게 인식하고 애국정신을 계승하는 계기가 됐다"며 "앞으로도 청소년들이 우리 역사를 생생하게 배울 수 있도록 현장 중심의 다양한 프로그램을 지속해서 추진하겠다"고 말했다.





영남취재본부 주소은 기자 soeun7375@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"눈이 뻑뻑해요" 신종 양상까지…파주서 첫 검출된 '이 바이러스' 대응 강화 "눈이 뻑뻑해요" 신종 양상까지…파주서 첫 검출된... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

미용실 무서워 다이소 간다…추가비 공포에 "그냥 제가 해볼게요"

한강버스 18일 첫 뱃고동…추석 후 '급행' 노선 뜬다

테이블 두 개 놓고 '한 그릇 43만원'…"내 국수는 특별해" 식당 주인 논란

"'영웅' 만들어야 하니 함구 지시" 故이재석 경사 동료들 폭로

냉동창고서 사투 벌이던 中 여성…'귀 밝은' 배달기사가 살려

초밥, 장난감, 볼펜…1시간내 칼배송 '이마트'

“염천교 수제화, 우리가 마지막 세대”… 이제 30여곳만 남아

새로운 이슈 보기