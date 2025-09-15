광주 AI집적단지 창업동 개소…첫 입주기업 모집

67개 사무공간·회의실 등 창업 인프라 제공

데이터센터·실증장비 지원, 컨설팅·투자 연계

광주 인공지능(AI) 집적단지 내 창업동이 문을 열고 첫 입주 기업 모집에 들어갔다. 광주시와 인공지능산업융합사업단은 15일 "광주 첨단 3지구 AI 집적단지 창업동 입주기업을 상시 모집한다"고 밝혔다.

광주 첨단3지구 AI집적단지 창업동 입주기업 모집 포스터. 인공지능산업융합사업단 제공 AD 원본보기 아이콘

AI 창업동은 인공지능 기반 창업기업을 집중 육성하기 위해 조성된 공간으로, 67개 사무공간과 회의실·교육실·컨퍼런스홀 등 협업 시설을 갖췄다. 샤워실·헬스장·휴게실·야외체육시설 등 복지공간도 마련돼 쾌적한 업무 환경을 지원한다. 인접한 국가 AI 데이터센터의 GPU 기반 고성능 컴퓨팅 자원, 대형 드라이빙 시뮬레이터 등 특화 장비도 활용할 수 있으며, 광주 소재 기업은 데이터센터 50%, 실증 장비 30% 할인 혜택을 받을 수 있다.

창업 지원 프로그램도 제공된다. 전문가 창업 컨설팅, 기술·IR 멘토링, 투자 유치 연계, 전시회 참가 및 판로 개척 지원, 광주시 및 사업단 연계 사업 참여 기회 등이 포함된다. 입주 신청은 인공지능산업융합사업단 홈페이지에서 가능하다.

오상진 인공지능산업융합사업단장은 "AI창업동은 광주형 창업 생태계의 중심이 될 것이다"며 "유망 스타트업의 적극적인 참여로 광주가 대한민국 AI 창업 허브로 도약하길 기대한다"고 말했다.





호남취재본부 송보현 기자 w3to@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>