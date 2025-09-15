본문 바로가기
한국한의약진흥원, 중앙아시아 3개국 한의약 정책 연수 개최

영남취재본부 김철우기자

입력2025.09.15 09:28

카자흐스탄·키르기스스탄·타지키스탄 보건부 참가, 전통의약 협력 강화

한국한의약진흥원과 한국국제교류재단(이사장 김기환) 한-중앙아협력포럼사무국은 '2025년 한의약 정책연수 프로그램'을 한국한의약진흥원 서울 분원에서 9월 8일부터 12일까지 5일간 공동으로 진행했다.

전통의약 국제 심포지엄. 한국한의약진흥원 제공

정책연수 프로그램(2025 Korean Medicine Policy Training Program)은 보건복지부 '한의약 해외진출 지원 사업'의 일환으로, 한의약 의료시스템의 체계성과 우수성을 알리고, 해외 진출을 위한 교두보를 마련하기 위해 매년 시행하고 있다.


지난해 우즈베키스탄 정책연수에 이어, 올해는 카자흐스탄·키르기스스탄·타지키스탄 3개국의 보건부와 전통의약 관계자 6명을 대상으로 이뤄졌다.

참가자들은 △한의약 정책·제도와 임상·교육에 관한 강의 △'한의약, 인공지능을 만나다: 전통의약의 새로운 미래'를 주제로 한 전통의약 국제 심포지엄 등에 참석했다.


또 한국한의약진흥원 본원과 한약제제생산센터(GMP센터), 자생한방병원, 대구한의대학교 등을 방문하고, 간담회를 통해 전통의약 분야 협력 가능성을 폭넓게 모색했다.

한국한의약진흥원 한약제제생산센터 방문. 한국한의약진흥원 제공

키르기스스탄 보건부 관계자는 "한국이 전통의약의 표준화와 세계화를 국가 차원에서 적극적으로 지원하고 있음을 확인했다"라며 "향후 한국과의 교류·협력을 통해 키르기스스탄 보건의료 체계 내 전통의약의 통합과 발전에 큰 도움이 되기를 기대한다"라고 소감을 말했다.


한국한의약진흥원은 앞으로도 한의약 산업의 선진 시스템을 필요로 하는 국가에 전수하고 국가 간 협력 네트워크를 구축할 예정이다.

특히 공적 개발 원조(ODA) 중점협력대상국인 키르기스스탄과 타지키스탄과는 한의약 ODA 교육 연수 과정 개발 등 협력을 적극 추진할 계획이다.





영남취재본부 김철우 기자 sooro97@asiae.co.kr
ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지

