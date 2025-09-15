본문 바로가기
사천시, '강소농 경영개선 실천 교육' 교육생 모집

영남취재본부 최순경기자

입력2025.09.15 08:36

스마트스토어 개설부터 AI 활용
상세페이지 제작까지

경남 사천시는 강소농 회원 및 농업인들의 온라인 마케팅 역량 강화를 위해 9월 15일부터 24일까지 '강소농 경영개선 실천 교육' 교육생을 모집한다고 15일 밝혔다.


이번 교육은 기초과정(20명)과 심화 과정(20명)으로 운영되며, 기초반은 스마트스토어 입문 과정으로 스마트스토어 개설, 상품등록을 중점으로 교육한다.

사천시청 전경.

그리고, 심화반에서는 기존에 스마트스토어를 운영하는 농업인을 대상으로 AI를 활용한 상세페이지 리뉴얼, 영상 제작 등을 중점적으로 다룬다.

교육 대상은 기존 강소농 회원(1순위), 농업인(2순위), 귀농 예정자 및 일반 시민 순으로 선발한다.


교육 기간은 10월 17일부터 11월 20일까지 진행되며, 과정별 일정이 상이하다.


교육 참여를 희망하는 사람은 사천시농업기술센터 미래농업과 환경농업팀으로 방문하거나 읍·면·동 행정복지센터를 통해 신청하면 된다.

자세한 교육 일정은 사천시 홈페이지 및 사천시농업기술센터 환경농업팀에 문의하면 된다.


박동식 시장은 "온라인 판매와 디지털 기술 활용은 이제 선택이 아닌 필수"라며 "이번 교육을 통해 농업인들이 직접 전자상거래를 운영하고, AI를 접목해 경쟁력 있는 콘텐츠를 제작할 수 있도록 지원하겠다"고 말했다.





영남취재본부 최순경 기자 tkv0122@asiae.co.kr
