[오늘의신상]노브랜드 버거, 'NBB 어메이징 감바스 버거' 출시

가을 시즌 한정 버거 2종 출시

신세계푸드는 전국 노브랜드 매장에서 가을 시즌 한정 메뉴로 새우를 활용한 'NBB 어메이징 감바스 버거' 2종을 출시한다고 15일 밝혔다.

'NBB 어메이징 감바스'는 가을 제철 식재료인 새우를 재료로 하는 '감바스 알 아히요'를 버거로 구현한 신메뉴다. 'NBB 어메이징 감바스 새우'와 'NBB 어메이징 감바스 베이컨' 2가지가 출시된다.

NBB 어메이징 감바스 새우는 노브랜드 버거가 새롭게 개발한 새우패티에 통새우, 특제 감바스 소스, 다양한 토핑이 더해져 감바스 특유의 풍미를 담았으며, NBB 어메이징 감바스 베이컨은 NBB 어메이징 감바스 새우에 베이컨을 더해 감칠맛을 높인 것이 특징이다. NBB 어메이징 감바스 새우는 단품 7200원, 세트 9200원에, NBB 어메이징 감바스 베이컨은 단품 7900원, 세트 9900원에 만나볼 수 있다.

신세계푸드 관계자는 "가을 제철 식재료인 새우를 버거에서도 만날 수 있도록 감바스를 재해석해 새우패티에 통새우까지 더한 신메뉴를 두 번째 어메이징 버거로 준비했다"며 "노브랜드 버거 대표 상품으로 자리 잡은 어메이징 더블 버거의 인기를 이어 가을시즌 동안 대표 새우버거 메뉴가 될 것이라 기대한다"고 말했다.





