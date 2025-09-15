본문 바로가기
Dim영역
산업·IT
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

유통

[오늘의신상]노브랜드 버거, 'NBB 어메이징 감바스 버거' 출시

한예주기자

입력2025.09.15 09:36

시계아이콘00분 32초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

가을 시즌 한정 버거 2종 출시

신세계푸드는 전국 노브랜드 매장에서 가을 시즌 한정 메뉴로 새우를 활용한 'NBB 어메이징 감바스 버거' 2종을 출시한다고 15일 밝혔다.


'NBB 어메이징 감바스'는 가을 제철 식재료인 새우를 재료로 하는 '감바스 알 아히요'를 버거로 구현한 신메뉴다. 'NBB 어메이징 감바스 새우'와 'NBB 어메이징 감바스 베이컨' 2가지가 출시된다.

NBB 어메이징 감바스. 신세계푸드

NBB 어메이징 감바스. 신세계푸드

AD
원본보기 아이콘

NBB 어메이징 감바스 새우는 노브랜드 버거가 새롭게 개발한 새우패티에 통새우, 특제 감바스 소스, 다양한 토핑이 더해져 감바스 특유의 풍미를 담았으며, NBB 어메이징 감바스 베이컨은 NBB 어메이징 감바스 새우에 베이컨을 더해 감칠맛을 높인 것이 특징이다. NBB 어메이징 감바스 새우는 단품 7200원, 세트 9200원에, NBB 어메이징 감바스 베이컨은 단품 7900원, 세트 9900원에 만나볼 수 있다.

신세계푸드 관계자는 "가을 제철 식재료인 새우를 버거에서도 만날 수 있도록 감바스를 재해석해 새우패티에 통새우까지 더한 신메뉴를 두 번째 어메이징 버거로 준비했다"며 "노브랜드 버거 대표 상품으로 자리 잡은 어메이징 더블 버거의 인기를 이어 가을시즌 동안 대표 새우버거 메뉴가 될 것이라 기대한다"고 말했다.





한예주 기자 dpwngks@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

딸아이 사주려다 '슬쩍'…엄마·아빠 책상 앞까지 노린다는 굿즈 뭐길래 딸아이 사주려다 '슬쩍'…엄마·아빠 책상 앞까지 ... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

한강버스 18일 본격 운항…추석 이후 '급행'까지

테이블 두 개 놓고 '한 그릇 43만원'…"내 국수는 특별해" 식당 주인 논란

냉동창고서 사투 벌이던 中 여성…'귀 밝은' 배달기사가 살려

커크 사망 비하·조롱했다가 해고·징계…"분열·증오의 민낯"

전한길 "나도 언제 죽을지 몰라…150만원 방탄복 구입"

'갓성비' 이마트 상품 1시간 배달 "OK"…'쓱' 손잡은 퀵커머스

경찰, '1900억 부당이득 혐의' 방시혁 첫 소환…"조사 성실히 받을 것"

새로운 이슈 보기