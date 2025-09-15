한화로보틱스·위아공작기계, 협동로봇 자동화 솔루션 공동 개발

EMO 2025서 협업 성과 공개…글로벌 시장 공략

한화로보틱스가 위아공작기계와 협동로봇 기반 자동화 솔루션을 공동 개발·확산하기로 했다. 협동로봇과 공작기계의 결합을 통해 제조업 자동화 경쟁력을 높이고 해외 시장 공략에도 나서겠다는 전략이다.

한화로보틱스와 위아공작기계는 경기도 성남시 한화미래기술연구소에서 자동화 솔루션 분야 전략적 협력을 위한 양해각서(MOU)를 체결했다고 14일 밝혔다. 협약에는 공작기계 자동화 솔루션 공급, 설치·유지보수·교육 지원, 글로벌 전시회 공동 참여 등이 포함됐다.

정병찬 한화로보틱스 대표이사(오른쪽)와 주재진 위아공작기계 대표이사(왼쪽)가 MOU 체결식에서 기념사진을 찍고 있다. 한화로보틱스 제공 AD 원본보기 아이콘

양사는 협동로봇과 공작기계를 결합한 '턴키(Turn-key)' 자동화 솔루션을 선보이고, 글로벌 유통망 공유와 공동 지원 체계도 구축하기로 했다. 한화로보틱스는 로봇 AI 비전과 비주얼 세이프티 기술을, 위아공작기계는 자동화 설계 역량을 각각 제공한다.

첫 협업 성과는 오는 22일부터 독일 하노버에서 열리는 세계 최대 공작기계 전시회 'EMO 2025'에서 공개된다. 두 회사는 협동로봇과 공작기계를 결합한 자동화 솔루션 2종을 전시할 예정이다.

한화로보틱스 관계자는 "협동로봇과 공작기계가 창출할 수 있는 시너지에 대해 양사 공감대가 형성된 만큼 실질적인 협력이 가능할 것으로 기대된다"며 "혁신 기술 기반의 협동로봇 솔루션으로 제조업 자동화를 앞당기겠다"고 말했다.





조성필 기자 gatozz@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>