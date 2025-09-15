[클릭 e종목]"엔씨소프트, 기대되는 '아이온2' 성과…목표가↑"

목표주가 28만원→30만원 상향 조정

NH투자증권은 15일 엔씨소프트에 대해 신작 '아이온2'의 성공 가능성이 높은 것으로 보고 목표주가를 기존 28만원에서 30만원으로 상향 조정했다. 투자의견은 '매수'를 유지했다.

안재민 NH투자증권 연구원은 "하반기 최대 기대작 중 하나인 아이온2의 평가가 양호해 성공 가능성이 높아졌고 출시일이 11월19일로 정해짐에 따라 일정 확정에 따른 2026년 이후 매출 추정치를 변경, 상향 조정했기 때문"이라고 설명했다.

엔씨소프트는 최근 아이온2의 출시일을 11월19일로 확정하고 구체적인 비즈니스 모델을 공개했다. 안 연구원은 "게이머들이 우려했던 과도한 과금 모델은 포함되지 않은 것으로 확인됐다"면서 "공개된 플레이 영상에서 그래픽은 현존 모바일 게임 중 최고 수준임을 다시 한번 입증했고 비즈니스 모델 역시 멤버십 패스, 능력치에 영향을 주지 않는 외형 꾸미기 아이템, 패키지 및 소모품 판매 등으로 가볍게 구성돼 성공 가능성을 더욱 높게 판단한다"고 말했다.

NH투자증권은 아이온2의 초기 일매출을 25억원(한국 18억원, 대만 7억원), 2026년 매출액은 5946억원(일매출 16억3000만원)으로 추정했다. 안 연구원은 "올해 국내 앱스토어 1위를 차지한 넷마블의 '세븐나이츠리버스'와 'RF온라인'의 출시 초기 일평균 매출이 각각 21억원, 19억원에 달했던 점을 고려하면 아이온2의 일평균 매출 추정치 18억원은 충분히 달성 가능한 수준"이라며 "또한 대만에서의 '리니지M'과 '리니지2M'이 첫 분기 일평균 매출 13억원과 7억원을 기록한 선례가 있어 아이온2가 현지 유저들에게 긍정적인 반응을 얻는다면 목표 달성은 무난할 것"이라고 내다봤다.

올해 3분기에도 영업적자가 지속될 것으로 전망되나 실적 부진의 영향은 제한적일 것이란 의견이다. 안 연구원은 "엔씨소프트의 3분기 실적은 매출액 전년 동기 대비 8.9% 감소한 3660억원, 영업손실 40억원으로 예상된다"면서 "3분기 실적 발표가 예정된 11월은 아이온2 출시 기대감이 주가에 핵심 변수로 작용할 시기이므로 마케팅 비용 증가에 따른 3분기 영업이익 부진은 주가에 미치는 영향이 제한적일 것"이라고 말했다.





송화정 기자 pancake@asiae.co.kr



