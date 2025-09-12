“못 배웠다 무시” 처제 찾아가 흉기 위협 70대 체포

광주에서 70대 남성이 자신을 무시한다는 이유로 처제가 사는 집을 찾아가 흉기로 위협하다 경찰에 붙잡혔다.

광주 북부경찰서는 12일 특수협박 혐의로 A씨(70대)를 붙잡아 조사하고 있다고 밝혔다.

A씨는 이날 오전 6시 35분께 광주 북구 오치동의 한 주택 앞에서 처제 B씨(50대)와 그 배우자를 흉기로 위협한 혐의를 받는다. A씨는 문을 두드리며 "죽어버리겠다"고 협박했으나, 집 안에 있던 B씨가 문을 열지 않아 다친 사람은 없었다.

신고받고 출동한 경찰은 한동안 소란을 피우던 A씨를 현행범으로 체포했다. 일정한 직업이 없는 A씨는 경찰 조사에서 "못 배웠다며 처가 식구들이 평소 무시해 화가 났다"는 취지로 진술한 것으로 전해졌다.

경찰은 A씨와 피해자들을 상대로 정확한 사건 경위를 조사하고 있다.





호남취재본부 송보현 기자 w3to@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>