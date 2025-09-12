본문 바로가기
평택시 국제교류재단 '고려인문화주간' 26일 개막

정두환기자

입력2025.09.12 11:02

내달 2일까지 전시·체험 등 다양한 프로그램 마련

경기도 평택시 국제교류재단은 '2025 평택세계문화주간'의 일환으로 중앙아시아 지역 고려인의 역사와 문화를 주제로 한 '고려인문화주간'을 26일부터 다음달 2일까지 도곡근린공원과 팽성국제교류센터에서 개최한다고 12일 밝혔다.

평택시 국제교류재단 '고려인문화주간' 26일 개막
행사 개막식은 27일 3000명 이상의 고려인이 거주하는 포승읍의 도곡근린공원에서 개최된다. 개막식에서는 고려인 유튜버 이샤사, 고려인 합창단 및 키르기스스탄 전통음악 공연 등의 축하공연이 열린다.


행사 기간 중 도곡근린공원에는 고려인의 이주 역사와 생활상을 담은 '길 위의 기억, 고려인의 삶'이라는 주제로 야외 전시가 개최된다.

주말인 27~28일에는 가족 단위 방문객들을 위해 ▲고려인 전통 혼례 및 차례상 체험 ▲고려인 당근김치 및 중앙아시아 전통음식 시식 ▲중앙아시아 책갈피 만들기 ▲중앙아시아 그림책 도서관 등 특별 체험 부스도 운영한다.


팽성국제교류센터에서는 30일 '목화솜키링과 유르트 만들기'와 다음달 1일 '고려인 전통음식 국시 만들기' 교실이 진행된다.


행사 관련 자세한 안내와 프로그램 신청 방법은 '2025 평택세계문화주간' 전용 페이스북에서 확인할 수 있다.




정두환 기자 dhjung69@asiae.co.kr
