본문 바로가기
Dim영역
증권
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

기타

대신증권, 투자상담서비스 운영 확대…고객 편의 강화

김진영기자

입력2025.09.12 09:38

시계아이콘00분 27초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

오전 7시30분~오후 8시30분 13시간 상담
복수거래소 체제에 따른 거래시간 확대 대응

대신증권이 대체거래소 출범으로 인한 국내 증시 거래시간 확대에 따라, 투자 상담 서비스를 연장 운영 중이라고 12일 밝혔다.


대신증권 투자 상담 서비스는 영업일 기준 오전 7시30분부터 오후 8시30분까지 총 13시간 동안 운영된다. 이는 기존 운영시간(오전 8시~오후 5시) 대비 오전과 오후 각각 30분, 3시간 30분 더 늘어난 셈이다.

국내 증시는 지난 3월 넥스트레이드 출범으로 복수거래소 시대를 맞이했다. 이에 따라 주식 거래시간도 기존보다 많이 늘어난 오전 8시부터 오후 8시까지로 확대됐다. 이에 대신증권도 대체거래소 출범 직후 거래시간 내 언제든 고객이 상담을 받을 수 있도록 투자 상담 운영체계를 재정비했다.


박환기 대신증권 영업지원센터장은 "국내 증시 거래시간이 확대됨에 따라 직장인과 전문투자자 등 고객이 더 넓은 시간대에 투자 상담을 받을 수 있도록 서비스를 개선했다"며 "앞으로도 고객 편의성과 접근성을 높이기 위해 다양한 노력을 이어가겠다"고 말했다.

대신증권, 투자상담서비스 운영 확대…고객 편의 강화
AD
원본보기 아이콘




김진영 기자 camp@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

사상 최고치 금값 계속 오르면…"1㎏으로 집 1채 산다" 사상 최고치 금값 계속 오르면…"1㎏으로 집 1채 ... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"한국 안 갈래" 구금 한국인 중 美 잔류 택한 1명…그 이유는

中노인에 구명조끼 양보한 한국 해경 사망…中 누리꾼 "국경 넘은 영웅"

종 보전 3년 만에 결실, 서울대공원 '새끼 호랑이' 탄생 100일 맞아

'취업도 사교육'... 취준생 1인당 연 455만원 쓴다

대선 위해 대구 떠난 홍준표 "어려움 처한 TK 신공항 유감"

"통상압박 풀고 외국관광객↑" 국토부, 구글 지도반출 길터주나

이찬진 금감원장, 勞와 면담…금소원 신설·공공기관 지정 관련논의

새로운 이슈 보기