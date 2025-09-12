대신증권, 투자상담서비스 운영 확대…고객 편의 강화

오전 7시30분~오후 8시30분 13시간 상담

복수거래소 체제에 따른 거래시간 확대 대응

대신증권이 대체거래소 출범으로 인한 국내 증시 거래시간 확대에 따라, 투자 상담 서비스를 연장 운영 중이라고 12일 밝혔다.

대신증권 투자 상담 서비스는 영업일 기준 오전 7시30분부터 오후 8시30분까지 총 13시간 동안 운영된다. 이는 기존 운영시간(오전 8시~오후 5시) 대비 오전과 오후 각각 30분, 3시간 30분 더 늘어난 셈이다.

국내 증시는 지난 3월 넥스트레이드 출범으로 복수거래소 시대를 맞이했다. 이에 따라 주식 거래시간도 기존보다 많이 늘어난 오전 8시부터 오후 8시까지로 확대됐다. 이에 대신증권도 대체거래소 출범 직후 거래시간 내 언제든 고객이 상담을 받을 수 있도록 투자 상담 운영체계를 재정비했다.

박환기 대신증권 영업지원센터장은 "국내 증시 거래시간이 확대됨에 따라 직장인과 전문투자자 등 고객이 더 넓은 시간대에 투자 상담을 받을 수 있도록 서비스를 개선했다"며 "앞으로도 고객 편의성과 접근성을 높이기 위해 다양한 노력을 이어가겠다"고 말했다.





김진영 기자 camp@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>