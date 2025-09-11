양원호 대구가톨릭대 교수 "소각장 유해물질 최신 방지시설도 100% 막지못해"

대구 성서소각장 정책토론회

김정희·박종길 구의원 참석

대구 서구주민과 전문가, 시민단체가 성서소각장 23호기의 연장 사용 문제를 놓고 머리를 맞댔다. 28년째 가동 중인 노후 소각장이 주민 건강과 환경에 미치는 영향을 점검하고, 공정하고 지속가능한 대안을 모색하기 위해서다.

대구 달서구의회 김정희 의원은 10일 오후 3시 달서구 이곡동 와룡배움터에서 성서소각장 23호기 사용연장에 대한 정책토론회를 개최했다. 토론회에는 양원호 대구가톨릭대학교 보건관리학과 교수(발제1), 박종길 달서구의원(발제2), 조광현 대구경실련 사무처장, 김민조 대구환경운동연합 사무국장, 전병남 지역주민 대표 등이 참석했다.

대구 성서소각장 정책토론회 참석자들이 한자리에 모였다. (앞자리 왼쪽부터)양원호 대구가톨릭대교수, 조광현 대구경실련 사무처장, 박종길 대구달서구의원, 김민조 대구환경연합 사무국장, 김정희 대구 달서구의원 AD 원본보기 아이콘

양원호 교수는 "소각시설에서 발생하는 미세먼지 중금속 다이옥신 등 유해물질을 최신 방지시설로도 100% 제어하기 어렵다"며 "배출허용기준 준수가 건강영향 부재를 의미하지 않는다"고 강조했다. 그는 특히 "아동노약자 등 취약계층이 다수 거주하는 인근 지역은 장기노출에 따른 암, 호흡기 심혈관 질환 우려가 크다"고 덧붙였다.

대구 달서구의회 박종길 의원은 성서권역에 기피시설이 밀집해 있다며 지역주민이 수년 간 환경오염과 생활불편을 감내해 왔다고 지적했다. 박의원은 대구시 생활폐기물 배출량(2021년 기준 하루 2535톤)과 달서구 동별 악취 민원 현황(2023년 242건, 달서갑 172건 71%) 등 통계를 제시하며 주민 부담의 현실을 강조했다.

토론자들은 폐기물관리법 개정(2021년 7월)으로 수도권은 2026년부터, 비수도권은 2030년부터 종량제 폐기물 직매립이 전면 금지되는 점을 언급하며 "행정 편의가 아니라 주민 건강과 환경권을 최우선으로 고려해야 한다"고 입을 모았다. 또한 "폐기물 처리시설이 특정지역에 집중된 것은 구조적 불공정"이라며 "연장 사용 여부와 상관없이 주민의견 수렴과 투명한 정보공개, 그리고 대체시설 분산 배치가 필요하다"고 하였다.

대구시는 성서소각장 1호기 개체사업(하루 360톤, 1210억원)을 2026년 6월 준공 목표로 진행중이며, 2·3호기 대보수(하루 320톤, 1162억원, 국비40%·시비 60%)도 추진 계획에 올려놓았다. 하지만 주민들은 "대규모 보수만으로는 구조적 한계를 극복하기 어렵다"며 단계적 폐쇄·대체시설 분산 설치를 요구하고 있다.

대구 달서구의회 김정희 의원은 "이번 토론회는 단순히 소각시설 운영 연장을 논의하는 자리가 아니라 달서구민의 건강권과 환경권을 지키고 공정한 도시 관리를 구현하기 위한 첫걸음"이라며 "의회와 행정이 함께 주민의견을 반영한 합리적 대책을 마련하여야 한다"고 밝혔다.





영남취재본부 구대선 기자 k5865@asiae.co.kr



