이장우 대전시장 "사회복지인 사기 진작과 자긍심 고취 위해 노력"

2025 대전사회복지대회 열려

대전광역시사회복지협의회(회장 김현채)가 11일 오후 서구 평송청소년문화센터에서 '2025 대전사회복지대회'를 개최했다.

이번 행사는 제26회 사회복지의 날을 기념해 사회복지 유관기관과 단체 관계자, 시민 등 500여 명이 참석한 가운데 진행됐다.

이날 행사에는 이장우 대전시장을 비롯해 설동호 대전시교육감, 황경아 대전시의회 부의장, 이한영 대전시의회 의원 등 주요 인사들이 함께해 지역 복지인들의 노고를 격려했다.

이장우 시장은 기념사에서 "대전의 복지 증진을 위해 묵묵히 헌신하신 사회복지 관계자 여러분께 깊이 감사드린다"며 "앞으로도 사회복지인의 사기 진작과 자긍심 고취를 위해 노력하겠다"고 말했다.





충청취재본부 모석봉 기자 mosb@asiae.co.kr



