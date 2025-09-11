본문 바로가기
이장우 대전시장 "사회복지인 사기 진작과 자긍심 고취 위해 노력"

충청취재본부 모석봉기자

입력2025.09.11 15:51

2025 대전사회복지대회 열려

사진=대전시 제공

사진=대전시 제공

대전광역시사회복지협의회(회장 김현채)가 11일 오후 서구 평송청소년문화센터에서 '2025 대전사회복지대회'를 개최했다.


이번 행사는 제26회 사회복지의 날을 기념해 사회복지 유관기관과 단체 관계자, 시민 등 500여 명이 참석한 가운데 진행됐다.

사진=대전시 제공

사진=대전시 제공

이날 행사에는 이장우 대전시장을 비롯해 설동호 대전시교육감, 황경아 대전시의회 부의장, 이한영 대전시의회 의원 등 주요 인사들이 함께해 지역 복지인들의 노고를 격려했다.


이장우 대전시장(사진=대전시 제공)

이장우 대전시장(사진=대전시 제공)

이장우 시장은 기념사에서 "대전의 복지 증진을 위해 묵묵히 헌신하신 사회복지 관계자 여러분께 깊이 감사드린다"며 "앞으로도 사회복지인의 사기 진작과 자긍심 고취를 위해 노력하겠다"고 말했다.




충청취재본부 모석봉 기자 mosb@asiae.co.kr
