고려아연, '올해의 금속공예가상' 주최…우수 작가 발굴

올해의 금속공예가상 13년째 후원

2023년부터 직접 수상공모 담당

고려아연 고려아연 010130 | 코스피 증권정보 현재가 914,000 전일대비 21,000 등락률 +2.35% 거래량 44,915 전일가 893,000 2025.09.11 15:18 기준 관련기사 "회사자금으로 경영권 방어"…영풍, 최윤범 회장·소액주주플랫폼 고발고려아연, 국내기업과 손잡고 美에 '전략광물 안티모니' 추가 수출공정위원장 후보자 "순환출자 규제, 관련법에 구멍...우회 막을 방안 마련"(종합) 전 종목 시세 보기 close 이 문화예술 분야 사회공헌의 일환으로 '2025 올해의 금속공예가상'을 주최하고 우리나라 금속공예의 미래를 이끌고 나아갈 우수 작가 발굴에 나선다.

서울 종로구 고려아연 본사. 연합뉴스 AD 원본보기 아이콘

'올해의 금속공예가상'은 역량 있는 금속공예 작가들의 창작 활동을 지원하고 대한민국 현대 금속공예의 발전을 도모하고자 지난 2013년 제정됐다. 고려아연은 매년 올해의 금속공예가상을 후원해왔으며, 지난 2023년부터는 직접 공모부터 행사 주최까지 맡고 있다.

고려아연은 지난 5일부터 이날까지 닷새간 응모작을 접수했다. 응모 자격은 만 45세 이하의 대한민국 국적을 소유한 현대 금속공예가 또는 장신구 작가다. 최근 10년 동안 활발하게 작품 활동을 한 작가 또는 팀 단위로 응모 자격이 주어졌다.

고려아연은 내달까지 서류평가와 대면 심사를 진행한 후 최종 수상자 2인을 선정할 계획이다. 수상자에게는 각 1000만원의 상금과 특별전 혜택이 주어진다. 오는 12월17일엔 시상식과 특별전 개막식이 열릴 예정이다.

고려아연 관계자는 "고려아연은 문화예술 발전을 위한 사회공헌의 일환으로 올해의 금속공예가상을 꾸준히 지원해왔다"며 "앞으로도 대한민국 현대 금속공예 발전은 물론 우수한 역량을 보유한 작가들이 왕성한 활동을 이어갈 수 있도록 지원을 아끼지 않을 것"이라고 말했다.





심성아 기자 heart@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>