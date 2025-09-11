이광형 KAIST 총장, 프랑스 최고 권위 '레지옹 도뇌르' 수훈

KAIST는 11일 주한 프랑스 대사 관저에서 이광형 총장이 프랑스 최고 권위의 '레지옹 도뇌르' 오피시에(Officier) 훈장을 받았다고 밝혔다.

이 총장은 KAIST 총장으로서 이룬 학술·과학적 성과와 한국-프랑스 간 긴밀한 협력 관계 증진에 기여한 공로로 훈장을 받았다.

KAIST 총장 취임 후 글로벌 협력에 공을 들여온 이 총장은 에콜폴리테크닉 등 프랑스 현지 대학·연구기관과 공동 프로젝트 및 학술 교류를 확대했다.

또 학문의 경계를 넘나드는 융합 연구를 장려하고, 연구 성과가 창업·산업화로 이어질 수 있게 기업가정신을 강조했다. 이를 통해 KAIST는 미국 뉴욕대(NYU)와 파트너십을 구축하고, 실리콘밸리에 캠퍼스를 확보하는 등 국제적 협력관계를 넓힐 수 있었다.

앞서 이 총장은 2003년 프랑스 학술 훈장인 '슈발리에(Chevalier)'도 받았다. 프랑스 리옹국립응용과학원(INSA Lyon) 출신인 이 총장은 연구와 혁신 분야에서 오랫동안 한-불 협력을 주도해 왔으며, 이러한 공로를 인정받아 학술 훈장 '슈발리에'를 받았다는 게 KAIST의 설명이다.

이 총장은 "프랑스 최고 권위의 훈장을 받게 돼 큰 영광"이라며 "KAIST가 추구하는 오픈 사이언스 정신을 바탕으로 한국과 프랑스, 나아가 국제사회가 인류의 미래를 함께 준비하는 글로벌 연구 협력을 확대하기 위해 앞으로도 노력하겠다"고 소감을 밝혔다.

한편 '레지옹 도뇌르'는 프랑스 정부가 수여하는 최고 권위의 훈장이다.

1802년 나폴레옹 보나파르트가 제정한 이 훈장은 그간 군사·학문·문화·과학·산업 등 분야에서 프랑스와 국제사회 발전에 기여한 세계 각국의 저명인사에게 수여됐다.

과학 분야에서는 마리 퀴리(노벨상 2회 수상자)와 알렉산더 플레밍(페니실린 발견자), 정치·외교 분야에서는 넬슨 만델라와 엘리자베스 2세 여왕, 문화·예술 분야에서는 오드리 헵번과 스티븐 스필버그 그리고 엘튼 존 등이 '레지옹 도뇌르' 훈장을 받았다.





대전=정일웅 기자 jiw3061@asiae.co.kr



