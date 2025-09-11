김동근 시장 "첨단 방산기업·스타트업 함께 성장 생태계 체계적 조성"

의정부시, '방위산업 미래전략 세미나' 성료

AI 기반 K-방산의 미래 조망

첨단 국방산업 중심도시 입지 다져

경기 의정부시(시장 김동근)는 지난 10일 아일랜드캐슬에서 '2025 방위산업 미래전략 세미나'를 개최하고 첨단 방위산업 생태계 조성의 추진력 확보와 전략적 방향 정립에 나섰다.

김동근 시장이 9월 10일 '2025 방위산업 미래전략 세미나'에서 인사말을 하고 있다. 의정부시 제공 AD 원본보기 아이콘

이번 세미나는 급변하는 안보 환경과 지능형 국방기술의 패러다임 전환에 대응하기 위한 전략을 모색하고, 의정부시가 AI 기반 첨단 방위산업의 중심 도시로의 기반을 더욱 공고히 하기 위해 마련했다.

세미나는 'AI 시대, K-방산의 위기와 기회'를 주제로 한 김병규 성균관대학교 미래국방융합연구센터장의 기조강연을 시작으로, ▲경기북부 방위산업 입지여건 검토 및 전망(조성택 경기연구원 경기북부특별자치도연구센터장) ▲경기북부 방위산업 거점마련을 위한 대학의 역할(김양훈 신한대학교 사이버드론봇군사학과 교수) ▲군-스타트업의 협업, 국방도시의 새로운 가능성(정혁준 아이원랩㈜ 대표이사) 등 3개 주제 발표가 이어졌다.

기조강연에서는 AI 기술의 진화와 글로벌 안보 환경의 변화 속에서 K-방산의 직면한 도전과 기회에 대한 인사이트를 공유했다. 이어진 주제 발표에서는 산·학·연을 대표하는 전문가들이 정책, 교육, 기술 현장의 관점을 균형 있게 제시해, 시가 추진 중인 방위산업 생태계 조성의 실효성과 실행 전력을 구체화하는 데 기여했다.

특히 미군 반환공여지의 잠재력과 경기북부의 전략적 입지에 주목하면서, 중소·벤처기업의 방위산업 진출과 성장에 필요한 군 소요 확인, 기술개발 절차, 획득 관련 정보 제공 등 실질적 지원을 담당할 앵커기관인 '경기국방벤처센터' 유치의 필요성과 당위성에 대한 공감대를 형성했다. 시는 경기국방벤처센터를 유치해 첨단 방위산업 거점도시로서의 대전환 비전을 제시할 예정이다.

시는 이번 세미나를 통해 'K-방산을 선도하는 첨단 방위산업 거점도시 의정부'라는 비전을 다시 한번 공유하고, 3대 전략 15개 핵심과제를 담은 첨단 방위산업 생태계 구축 계획을 구체화해 나갈 방침이다.

김동근 시장은 "의정부시는 지난 70년간 국방과 안보를 위한 국가적 희생을 감내해 왔다. 이제 그 희생을 지역 발전의 기회로 전환하기 위해 방위산업 육성과 경기국방벤처센터 유치에 박차를 가할 것"이라며 "이번 세미나를 계기로 전문가들과 정책 비전을 공유하고, 첨단 방산기업과 스타트업이 함께 성장할 수 있는 생태계를 더욱 체계적으로 조성하겠다"고 말했다.





의정부=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



