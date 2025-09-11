본문 바로가기
코스맥스, 궁궐 꽃향기 담은 향수 출시

이종길기자

입력2025.09.11 09:18

창경궁 앵도·덕수궁 오얏나무 재현

코스맥스, 국가유산진흥원과 조선왕실 '궁궐향수' 개발

코스맥스, 국가유산진흥원과 조선왕실 '궁궐향수' 개발

코스맥스는 국가유산진흥원, 국가유산청 궁능유적본부와 협력해 우리 전통의 향기를 담은 향수 '단미르 궁궐 향수'를 개발했다고 11일 밝혔다.


제품은 옥천교 주변 앵두나무꽃과 주변 꽃향기를 담은 '창경궁 앵도향수'와 석조전 앞 오얏나무 꽃향기를 통해 조선 왕실의 정취를 재현한 '덕수궁 오얏향수' 두 종으로 구성됐다. 고궁박물관과 경복궁, 창덕궁 기념품 매장, 온라인 매장에서 구매할 수 있다.

코스맥스는 2016년부터 한국 고유의 향기를 재현하는 '센트리티지' 프로젝트를 진행해왔다. 지금까지 안동서원 배롱나무꽃향, 음성 송연먹향 등 스물한 가지 향을 개발했다.


회사 관계자는 "이번 협업으로 우리 고궁의 유서 깊은 향을 국내외에 알릴 수 있게 됐다"며 "향기 문화유산 연구와 데이터 확보에 더욱 힘쓸 것"이라고 말했다.




이종길 기자 leemean@asiae.co.kr
