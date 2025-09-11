본문 바로가기
Dim영역
증권
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

기타

한국 딜로이트 그룹·iM뱅크, 디지털자산 신사업 협력 MOU

김대현기자

입력2025.09.11 09:14

시계아이콘00분 50초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

"금융권 디지털자산 서비스 확산 대응"
규제 대응·내부통제·회계·세무 등 전문성 결합

한국 딜로이트 그룹은 11일 "전날 서울 중구 iM금융센터에서 iM뱅크와 '디지털자산 신사업 협력을 위한 전략적 업무협약(MOU)'을 체결했다"고 밝혔다. 협약식엔 홍종성 한국 딜로이트 그룹 총괄대표와 강정훈 iM뱅크 부행장을 비롯한 양사 주요 관계자가 참석했다.

홍종성 한국 딜로이트 그룹 총괄대표(왼쪽), 강정훈 iM뱅크 부행장이 10일 서울 중구 iM금융센터에서 ‘디지털자산 신사업 협력을 위한 전략적 업무협약 (MOU)’을 체결하고 있다. 한국 딜로이트 그룹

홍종성 한국 딜로이트 그룹 총괄대표(왼쪽), 강정훈 iM뱅크 부행장이 10일 서울 중구 iM금융센터에서 ‘디지털자산 신사업 협력을 위한 전략적 업무협약 (MOU)’을 체결하고 있다. 한국 딜로이트 그룹

AD
원본보기 아이콘

금융기관이 안정적이고 경쟁력 있는 사업 모델을 구축하기 위해서는 규제 대응, 내부통제, 회계·세무 체계, 리스크 관리 전반에서 전문 파트너와의 협업이 필수적이다. iM뱅크는 디지털자산 서비스와 인프라 구축을 적극적으로 추진하며, 이미 시장 내 영향력을 빠르게 확대하고 있다. 한국 딜로이트 그룹은 글로벌 네트워크와 축적된 회계·세무·리스크 관리 경험을 기반으로 금융기관의 디지털자산 전략을 다각도로 지원해온 만큼 이번 협력의 의미가 크다.


양측은 이번 협력을 통해 ▲디지털자산 분야에서의 공동 이익 창출 ▲국내외 규제 환경 변화 대응을 위한 정보 및 자원 공유 ▲상호 보유 역량과 네트워크를 활용한 신규 사업 기회 모색 ▲지속적인 협력 관계 유지를 위한 정기 협의 등을 추진할 계획이다.

한국 딜로이트 그룹은 이번 협업을 통해 금융권의 디지털자산 진출 과정에서 요구되는 신뢰성 있는 내부통제 및 회계·세무 관리 체계를 구축하고, 글로벌 협력 네트워크를 활용해 새로운 비즈니스 기회를 적극적으로 모색할 예정이다.


홍종성 총괄대표는 "금융권의 디지털자산 서비스 확대가 본격화되는 시점에서, 양사가 함께 규제 대응 역량을 강화하고 신뢰성 있는 사업 모델을 발굴하게 된 것은 큰 의미"라며 "한국 딜로이트 그룹은 글로벌 전문성과 경험을 바탕으로 iM뱅크와 함께 금융산업의 혁신을 선도해 나가겠다"고 밝혔다.


강정훈 부행장은 "이번 협약은 디지털자산 분야에서 한 단계 도약할 수 있는 중요한 계기"라며 "한국 딜로이트 그룹과의 협력을 통해 차별화된 금융 서비스를 제공하고 시장 내 경쟁력을 강화하겠다"고 말했다.




김대현 기자 kdh@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

잘나가는 '한국산' 싹 베껴 팔아버리네…'11조 피해' 중국 브로커들에 다 뺏긴다[짝퉁의 공습]⑤ 잘나가는 '한국산' 싹 베껴 팔아버리네…'11조 피... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"엄마, 할머니가 먹던 그 과자 뭐야?"50년째 사랑받는 국민간식 4총사

"내가 제일 슬림"…공기 같은 159만원 아이폰, 손에 든 걸 깜빡할 뻔

사륜 HEV 연비 20㎞/ℓ… 날렵함에 효율 더한 프리우스

李 대통령 '서민 대출 15.9% 잔인' 발언…이준석·한동훈 "포퓰리즘, 신용 근간 무너져"

'尹 파면' 문형배 "대법관 늘리자며 4심제는 모순…사법개혁도 신중해야"

'트럼프 지지' 보수활동가연설 중 암살…트럼프 "애도"

SK하이닉스, '세계 최초' 고성능 모바일 낸드 솔루션 공급

새로운 이슈 보기