본문 바로가기
Dim영역
산업·IT
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

중기·벤처

메인비즈협회, 숭실대와 맞손…"中企 경쟁력 높인다"

최호경기자

입력2025.09.11 08:57

시계아이콘00분 33초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

산학협력·RISE 사업 협약 체결

한국경영혁신중소기업협회(메인비즈협회)는 숭실대학교와 10일 숭실대학교 베어드홀에서 산학협력 및 RISE(지역혁신중심 대학지원체계) 사업 추진을 위한 업무협약을 체결하였다고 11일 밝혔다.


양 기관은 이번 협약으로 ▲산학협력 및 공유·협업 생태계 조성 ▲특화 분야 산학연 연구개발 공동 기획 및 기술개발 협업 ▲현장 실무형 인재 양성을 위한 현장실습 및 취업 연계 ▲실무 역량 강화 프로그램 등 다양한 분야에서 상호 협력하기로 했다.

메인비즈협회와 숭실대학교 관계자들이 업무협약식에서 기념사진을 찍고 있다. 메인비즈협회

메인비즈협회와 숭실대학교 관계자들이 업무협약식에서 기념사진을 찍고 있다. 메인비즈협회

AD
원본보기 아이콘

특히 RISE 사업과 연계해 회원사 맞춤형 단기 교육과정 개설, 연구자 매칭, 인턴십 프로그램 운영, 연구 인프라 활용 등을 지원하고, 숭실대 중소기업대학원 석사과정 진학 지원 및 장학 연계 프로그램을 실시할 계획이다.

아울러 '싱크 탱크(Think Tank) 1000 사업'을 통해 현직 및 퇴직 교수, 연구원 등 전문가들과 협회 회원사 간 연구 및 자문 활동을 활성화해 중소기업의 기술 경쟁력 강화를 위해 힘쓸 예정이다.


김명진 메인비즈협회 회장은 "중소기업이 지속 성장하기 위해서는 대학과의 협력이 필수적"이라며 "이번 협약을 통해 산학 협력 생태계를 한층 강화하고, 회원사 임직원의 실무 역량과 기업의 기술 경쟁력을 높여 실질적인 성과를 창출하겠다"고 했다.




최호경 기자 hocance@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

잘나가는 '한국산' 싹 베껴 팔아버리네…'11조 피해' 중국 브로커들에 다 뺏긴다[짝퉁의 공습]⑤ 잘나가는 '한국산' 싹 베껴 팔아버리네…'11조 피... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"엄마, 할머니가 먹던 그 과자 뭐야?"50년째 사랑받는 국민간식 4총사

"내가 제일 슬림"…공기 같은 159만원 아이폰, 손에 든 걸 깜빡할 뻔

사륜 HEV 연비 20㎞/ℓ… 날렵함에 효율 더한 프리우스

李 대통령 '서민 대출 15.9% 잔인' 발언…이준석·한동훈 "포퓰리즘, 신용 근간 무너져"

'尹 파면' 문형배 "대법관 늘리자며 4심제는 모순…사법개혁도 신중해야"

'트럼프 지지' 보수활동가연설 중 암살…트럼프 "애도"

SK하이닉스, '세계 최초' 고성능 모바일 낸드 솔루션 공급

새로운 이슈 보기