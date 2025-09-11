본문 바로가기
고용노동부 양산지청·안전보건공단, 고위험 사업장 ‘안전보건 교육’ 실시

영남취재본부 조충현기자

입력2025.09.11 08:10

중대재해 예방 위한 12대 핵심 안전수칙 강조… “체계적 안전관리 구축 필요”

고용노동부 양산지청(지청장 권구형)과 안전보건공단 경남동부지사(지사장 심연섭)는 지난 10일 지역 고위험 사업장과 건설현장을 대상으로 '안전한 일터 프로젝트' 안전보건 교육을 실시했다.

고용노동부 양산지청과 안전보건공단 경남동부지사가 고위험 사업장 ‘안전보건 교육’을 실시하고 있다. 고용노동부 양산지청 제공

고용노동부 양산지청과 안전보건공단 경남동부지사가 고위험 사업장 '안전보건 교육'을 실시하고 있다. 고용노동부 양산지청 제공

이 교육은 '5대 중대재해(추락·부딪힘·끼임·화재·폭발·질식)' 예방을 위한 '12대 핵심 안전수칙' 준수를 기반으로 사업장 자율 안전보건 관리 역량을 강화하고 지역 사회 전반에 산재 예방 분위기를 확산하기 위해 마련됐다.


교육 현장에서는 정부 정책 취지와 주요 내용을 공유하고 지역에서 발생한 재해 사례를 유형별로 분석해 현장에서 바로 적용할 수 있는 예방 대책을 강조했다.

권구형 양산지청장은 "후진국형 산업재해를 줄이기 위해서는 무엇보다 사업장 내 체계적인 안전관리 시스템 구축이 중요하다"며 "사업장에서 12대 핵심 안전수칙을 철저히 이행할 수 있도록 지속적으로 지원하겠다"고 말했다.





영남취재본부 조충현 기자 jchyoung@asiae.co.kr
